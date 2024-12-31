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Теплица для всех: как создать комфортные условия для огурцов и томатов

1:44
Садоводство

Совместное выращивание огурцов и помидоров на одной грядке или в одной теплице часто кажется хорошей идеей. Ведь эти растения относятся к разным семействам, что исключает общих вредителей и болезни. Но так ли всё просто на практике?

Теплица
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Теплица

Почему совместная посадка вызывает сложности

Несмотря на отсутствие общих болезней, эти культуры предъявляют совершенно разные требования к уходу. Это и становится главной причиной их «несовместимости»:

Разные требования к влажности

  • Томаты плохо переносят высокую влажность воздуха, предпочитая полив под корень.
  • Огурцы, напротив, обожают влажный климат и летний душ.

Результат: из-за влажности, необходимой огурцам, томаты начинают болеть. А сквозняки, нужные для проветривания томатов, вредят огурцам.

Потребности в удобрениях

  • Томаты требуют регулярного внесения удобрений.
  • Огурцы менее требовательны и могут обходиться меньшим количеством подкормок.

Реакция на жару

  • Листья томатов желтеют и сохнут при высокой температуре.
  • Огурцы гораздо легче переносят жару.

Можно ли выращивать их вместе

Совместная посадка возможна, если разделить теплицу на зоны и обеспечить для каждой культуры подходящие условия. Например:

  • Томаты размещают ближе к проветриваемым зонам.
  • Огурцы — в местах с повышенной влажностью и без сквозняков.

Однако такой подход требует значительных усилий и опыта. На практике многим огородникам сложно поддерживать отдельный микроклимат для каждой культуры, что нередко приводит к снижению урожайности.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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