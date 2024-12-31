Теплица для всех: как создать комфортные условия для огурцов и томатов

Совместное выращивание огурцов и помидоров на одной грядке или в одной теплице часто кажется хорошей идеей. Ведь эти растения относятся к разным семействам, что исключает общих вредителей и болезни. Но так ли всё просто на практике?
Несмотря на отсутствие общих болезней, эти культуры предъявляют совершенно разные требования к уходу. Это и становится главной причиной их «несовместимости»:
Разные требования к влажности
Результат: из-за влажности, необходимой огурцам, томаты начинают болеть. А сквозняки, нужные для проветривания томатов, вредят огурцам.
Потребности в удобрениях
Реакция на жару
Можно ли выращивать их вместе
Совместная посадка возможна, если разделить теплицу на зоны и обеспечить для каждой культуры подходящие условия. Например:
Однако такой подход требует значительных усилий и опыта. На практике многим огородникам сложно поддерживать отдельный микроклимат для каждой культуры, что нередко приводит к снижению урожайности.
Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады.
Как приготовить нежное мясо по-французски? Делимся секретами идеального блюда: выбор мяса, маринад, соус и три потрясающих рецепта.