Эти культуры не стоит сажать после кабачков — испортите почву

Правильный севооборот — залог богатого урожая. Опытные огородники планируют посадки на годы вперед, чтобы избежать проблем с истощением почвы и защитить растения от болезней. Как правильно распределить культуры и что посадить на место кабачков, чтобы урожай радовал?
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Кабачки
Почему севооборот важен
Культуры-предшественники оказывают значительное влияние на последующие растения. Основные причины:
Истощение почвы: разные растения поглощают разные элементы из грунта, и без смены культур он обеднеет.
Риск болезней и вредителей: патогены и насекомые сохраняются в почве и атакуют растения одного семейства.
Что нельзя сажать после кабачков
Огурцы, арбузы, дыни Эти культуры требуют много питательных веществ, а после кабачков земля будет недостаточно плодородной. Результат — слабый урожай.
Кабачки и другие тыквенные культуры Повторная посадка кабачков или их «родственников» приведет к ещё большему истощению почвы и распространению болезней.
Что посадить после кабачков
Идеальные варианты:
Томаты и болгарский перец
Корнеплоды: свёкла, морковь, редис.
Бобовые: фасоль, горох, которые обогатят почву азотом.
Следуя этим рекомендациям, вы не только соберёте обильный урожай, но и сохраните плодородие почвы для будущих посадок.
Уточнения
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.