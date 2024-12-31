Эти культуры не стоит сажать после кабачков — испортите почву

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Правильный севооборот — залог богатого урожая. Опытные огородники планируют посадки на годы вперед, чтобы избежать проблем с истощением почвы и защитить растения от болезней. Как правильно распределить культуры и что посадить на место кабачков, чтобы урожай радовал?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кабачки

Почему севооборот важен

Культуры-предшественники оказывают значительное влияние на последующие растения. Основные причины:

Истощение почвы : разные растения поглощают разные элементы из грунта, и без смены культур он обеднеет.

: разные растения поглощают разные элементы из грунта, и без смены культур он обеднеет. Риск болезней и вредителей: патогены и насекомые сохраняются в почве и атакуют растения одного семейства.

Что нельзя сажать после кабачков

Огурцы, арбузы, дыни

Эти культуры требуют много питательных веществ, а после кабачков земля будет недостаточно плодородной. Результат — слабый урожай.

Эти культуры требуют много питательных веществ, а после кабачков земля будет недостаточно плодородной. Результат — слабый урожай. Кабачки и другие тыквенные культуры

Повторная посадка кабачков или их «родственников» приведет к ещё большему истощению почвы и распространению болезней.

Что посадить после кабачков

Идеальные варианты:

Томаты и болгарский перец

Корнеплоды: свёкла, морковь, редис.

Бобовые: фасоль, горох, которые обогатят почву азотом.

Следуя этим рекомендациям, вы не только соберёте обильный урожай, но и сохраните плодородие почвы для будущих посадок.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

