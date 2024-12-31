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Эти культуры не стоит сажать после кабачков — испортите почву

1:31
Садоводство

Правильный севооборот — залог богатого урожая. Опытные огородники планируют посадки на годы вперед, чтобы избежать проблем с истощением почвы и защитить растения от болезней. Как правильно распределить культуры и что посадить на место кабачков, чтобы урожай радовал?

Кабачки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кабачки

Почему севооборот важен

Культуры-предшественники оказывают значительное влияние на последующие растения. Основные причины:

  • Истощение почвы: разные растения поглощают разные элементы из грунта, и без смены культур он обеднеет.
  • Риск болезней и вредителей: патогены и насекомые сохраняются в почве и атакуют растения одного семейства.

Что нельзя сажать после кабачков

  • Огурцы, арбузы, дыни
    Эти культуры требуют много питательных веществ, а после кабачков земля будет недостаточно плодородной. Результат — слабый урожай.
  • Кабачки и другие тыквенные культуры
    Повторная посадка кабачков или их «родственников» приведет к ещё большему истощению почвы и распространению болезней.

Что посадить после кабачков

Идеальные варианты:

  • Томаты и болгарский перец
  • Корнеплоды: свёкла, морковь, редис.
  • Бобовые: фасоль, горох, которые обогатят почву азотом.

Следуя этим рекомендациям, вы не только соберёте обильный урожай, но и сохраните плодородие почвы для будущих посадок.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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