Растения-подсказки: как определить кислотность почвы по соседям чистотела

1:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чистотел, разросшийся на участке, может быть не только сорняком, но и сигналом о проблемах с почвой. Что скрывает этот «гость» на вашей земле?

Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чистотел

Почему чистотел растет пышно

Разрастание чистотела – это верный знак, что почва на участке имеет повышенную кислотность. Обратите внимание, какие растения соседствуют с ним. Они подскажут степень кислотности:

Слабокислая почва : если рядом растут крапива, лебеда или клевер.

: если рядом растут крапива, лебеда или клевер. Сильнокислая почва: если соседствуют пырей, мокрица или мята.

Как исправить кислотность почвы

Для нейтрализации кислотности почвы рекомендуется использовать доломитовую муку. Ее вносят в грунт, а для поддержания результата повторяют процедуру каждые три года. Также эффективно применять древесную золу, особенно если закисление коснулось компоста.

Чистотел против вредителей

Хотя чистотел не подходит для компоста – он закисляет удобрение, – его можно использовать для борьбы с вредителями.

Настой из растения помогает избавиться от:

Тли,

Белокрылки,

Крестоцветной блошки,

Проволочника.

Что делать, если чистотел растет у компоста

Если чистотел разросся возле компостной кучи, это свидетельствует о закислении. Чтобы исправить ситуацию, добавьте в компост древесную золу – она снизит кислотность и улучшит качество удобрения.

Уточнения

Чистоте́л (лат. Chelidonium) — олиготипный род двудольных растений семейства Маковые (Papaveraceae).

