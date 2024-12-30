Растения-подсказки: как определить кислотность почвы по соседям чистотела

Чистотел, разросшийся на участке, может быть не только сорняком, но и сигналом о проблемах с почвой. Что скрывает этот «гость» на вашей земле?
Разрастание чистотела – это верный знак, что почва на участке имеет повышенную кислотность. Обратите внимание, какие растения соседствуют с ним. Они подскажут степень кислотности:
Для нейтрализации кислотности почвы рекомендуется использовать доломитовую муку. Ее вносят в грунт, а для поддержания результата повторяют процедуру каждые три года. Также эффективно применять древесную золу, особенно если закисление коснулось компоста.
Хотя чистотел не подходит для компоста – он закисляет удобрение, – его можно использовать для борьбы с вредителями.
Настой из растения помогает избавиться от:
Если чистотел разросся возле компостной кучи, это свидетельствует о закислении. Чтобы исправить ситуацию, добавьте в компост древесную золу – она снизит кислотность и улучшит качество удобрения.
Чистоте́л (лат. Chelidonium) — олиготипный род двудольных растений семейства Маковые (Papaveraceae).
Латвийский баскетболист Янис Тимма относился к сыну Анны Седоковой как к родному.