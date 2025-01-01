Как правильно подготовить картофель к посадке? Следуйте этим советам, и вы получите шикарный урожай

1:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как подготовить картофель к посадке

Чтобы подготовить клубни, нужно поместить их в контейнеры и присыпать влажным торфом, перегноем и опилками. Поместите емкость в темное помещение, где температура воздуха составляет от +12 до +15 градусов.

Фото: commons.wikimedia.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Картофель

В такой среде клубни будут образовывать не только ростки, но и зачатки корней. Кроме того, корнеплоды лучше сохраняют влагу и питательные вещества. Для хранения перед посадкой картофель следует уложить в ящики или разложить ровным слоем. В помещении нужно поддерживать стабильную температуру.

Клубни, как только на них начнут появляться ростки, следует поворачивать в разные стороны, чтобы солнечные лучи равномерно покрывали картофель. Примерно через 25 дней картофель обычно готов к посадке. Недостатком такого способа является необходимость контроля температуры и освещенности.

Так как картофель является теплолюбивой культурой, сажайте овощ тогда, когда нет заморозков. Если в ближайшее время прогнозируется резкое похолодание, посадку лучше отложить. Хороший урожай картофеля можно получить даже при летней посадке.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

