Чем обработать капусту от вредителей? Названы лучшие варианты

1:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чем обработать капусту от вредителей

Самым эффективным средством борьбы с гусеницами и слизнями считается обычная сода. Для приготовления раствора нужно взять около 20 грамм твердого мыла, три столовые ложки соды и развести ее в воде. Полученным раствором опрыскайте капусту лист за листом. Это поможет избавиться от слизней и гусениц в капусте.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Капуста

Кроме того, для борьбы с вредителями, которые уже поселились на капусте, опытные огородники рекомендуют бороться растворами уксуса, соли или нашатырного спирта. Для этого нужно приготовить следующий раствор: в 10 л воды развести 2 столовые ложки соли, 1 стакан уксуса или 50 г нашатырного спирта.

Кроме того, эффективной защитой капусты от вредителей станет раствор на основе молочной сыворотки, йода с добавлением хозяйственного мыла. Такой способ не только поможет справиться с вредителями капусты, такими как тля и гусеницы, но и станет удобрением для овоща.

Как предотвратить появление вредителей

Растения-компаньоны для капусты помогут вам отпугнуть вредителей. Для этого нужно посадить чабрец рядом с овощем. Запах этого растения не нравится гусеницам.

Посадка горчицы рядом с капустой также может стать хорошей ловушкой для капустных червей.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

