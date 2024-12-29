Какие растения привлекают тлю и других вредителей

Тля — один из самых распространённых и опасных вредителей в саду. Но знаете ли вы, что её появление во многом зависит от выбора растений на вашем участке? Рассмотрим, какие культуры особенно привлекательны для тли и как сократить её количество.
Тля предпочитает селиться на следующих огородных, ягодных и плодовых культурах:
Без этих полезных растений в саду обойтись сложно, но есть декоративные культуры, от которых можно отказаться. Среди них:
Эти растения не только привлекают тлю, но и становятся домом для других вредителей. Например, калина интересна калиновому листоеду, щитовке и моли, а черемуха притягивает боярышницу и цветоеда.
Чтобы уменьшить количество вредителей, важно не только грамотно подбирать растения, но и бороться с муравьями. Эти насекомые "разносят" тлю по участку, помогая ей распространяться.
Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera).
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