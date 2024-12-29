Какие растения привлекают тлю и других вредителей

1:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Тля — один из самых распространённых и опасных вредителей в саду. Но знаете ли вы, что её появление во многом зависит от выбора растений на вашем участке? Рассмотрим, какие культуры особенно привлекательны для тли и как сократить её количество.

Фото: Own work by Rasbak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Чёрная смородина

Растения, привлекающие тлю

Тля предпочитает селиться на следующих огородных, ягодных и плодовых культурах:

крыжовник;

смородина;

яблоня;

капуста;

перец.

Без этих полезных растений в саду обойтись сложно, но есть декоративные культуры, от которых можно отказаться. Среди них:

бузина чёрная;

фуксия;

акация;

черемуха;

калина.

Эти растения не только привлекают тлю, но и становятся домом для других вредителей. Например, калина интересна калиновому листоеду, щитовке и моли, а черемуха притягивает боярышницу и цветоеда.

Как предотвратить нашествие тли

Чтобы уменьшить количество вредителей, важно не только грамотно подбирать растения, но и бороться с муравьями. Эти насекомые "разносят" тлю по участку, помогая ей распространяться.

Полезные советы

Избегайте посадки растений, которые особенно притягивают тлю, если это возможно. Регулярно проверяйте садовые культуры на наличие вредителей. Контролируйте численность муравьёв на участке с помощью ловушек и специальных средств.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera).

