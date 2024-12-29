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Лайфхак для дачи: как повысить урожайность клубники

1:18
Садоводство

Многие дачники с удивлением воспринимают идею посадки чеснока рядом с садовой земляникой. Кажется, что эти культуры абсолютно несовместимы. Но на самом деле, это сочетание имеет свои весомые преимущества.

Чеснок
Фото: flickr.com by Dwight Sipler, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Чеснок

Почему чеснок — отличный "сосед" для клубники

Главный секрет кроется в ярком аромате чеснока. Это пряное растение выделяет вещества, которые отпугивают вредителей, опасных для садовой земляники. Среди них:

  • долгоносики;
  • брюхоногие моллюски (слизни).

Незваные "гости" начинают избегать участка, где чеснок растёт бок о бок с клубникой. Такая природная защита снижает риск повреждения ягод, а значит, повышает урожайность.

Какой эффект вас ждёт

Посадка чеснока рядом с клубникой обеспечивает не только безопасность от вредителей, но и способствует получению более обильного урожая. Ягоды вырастают крупными, сочными и сладкими.

Лайфхак для садоводов

Если вы хотите с лёгкостью защитить садовую землянику от долгоносиков и слизней в следующем сезоне, посадите чеснок рядом с грядками. Этот простой приём поможет сохранить урожай и улучшить его качество.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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