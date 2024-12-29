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Как омолодить фиалку, не потеряв сортовые признаки

3:09
Садоводство

Сенполия, известная также как узамбарская фиалка, — популярное растение среди любителей комнатного цветоводства. Эти цветы радуют обилием сортов и уникальных соцветий, но со временем их декоративность снижается. Как продлить период яркого цветения и вернуть фиалке былую красоту? Ответ прост — омоложение куста.

Фиалка
Фото: https://commons.wikimedia.org by Wildfeuer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Фиалка

Когда омолаживать фиалку

Наиболее пышное цветение сенполии наблюдается на третий год жизни. Со временем цветы становятся мельче, их количество сокращается, а розетка покрывается излишней листвой. Нижние листья теряют привлекательность, образуется оголённый стволик, который делает растение уязвимым к болезням. Именно тогда и следует задуматься об омоложении.

Важно: листья сенполии нужно обламывать, а не обрезать, чтобы избежать повреждений.

Способы омоложения

Существует несколько универсальных методов восстановления фиалки, которые подходят для сохранения сортовых признаков растения.

Углубление стволика

Этот способ подходит для растений с ножкой не более 3 см. Он совмещается с пересадкой:

  • Выберите глубокий вазон, насыпьте дренаж и немного свежего субстрата.
  • Освободите корни от старой земли, подрежьте слишком длинные.
  • Углубите растение до нижних листьев и присыпьте новым грунтом.
  • Увлажните почву и ухаживайте, как за пересаженным цветком.

Через некоторое время на стволике появятся корни, а розетка начнёт активно расти. Этот метод считается самым щадящим.

Укоренение розетки

Метод позволяет:

  • обновить старое растение;
  • сохранить сортовые признаки;
  • получить молодую розетку, которая зацветёт быстрее.

Для укоренения:

  • Срежьте верхушку растения, оставив 1,5-2 см стебля.
  • Дезинфицируйте срез углём и подсушите в течение 20-30 минут.
  • Установите розетку в небольшой горшок с дренажем и грунтом.
  • Увлажните почву и создайте тепличные условия (температура +22…+25 °C, освещение 12 часов).

Через 1,5-2 недели появятся корни, а спустя пару месяцев растение может зацвести.

Омоложение "головой"

Этот метод подходит для взрослых фиалок с огрубевшим стеблем:

  • Срежьте верхушку стволика на 2-3 см ниже коричневой корки.
  • Зачистите стебель до появления зелёной ткани и присыпьте углём.
  • Подсушите срез 20 минут, затем опустите в ёмкость с водой.
  • Когда корни достигнут длины 2 см, пересадите растение в грунт.

Результаты омоложения

Эти методы не только возвращают декоративность фиалке, но и помогают сохранить её сортовые признаки. Правильный уход и своевременное омоложение продлят жизнь вашему растению, делая его снова ярким и здоровым.

Уточнения

Фиа́лка (лат. Víola) — род растений семейства Фиалковые (Violaceae). Известно около пятисот (по некоторым данным — более пятисот) видов, растущих преимущественно в Северном полушарии — в горах и в регионах с умеренным климатом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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