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Как сделать дорожки в саду: гравий, плитка и необычные идеи

Садоводство

Садовые дорожки играют важную роль в создании стиля вашего двора. Прежде чем приступить к мощению, определитесь с материалом. Желательно нарисовать небольшой проект, чтобы визуализировать будущую работу. Затем подготовьте основание: уберите лишнее с участка, разметьте дорожку и утрамбуйте место под плитку.

Дорожка
Фото: commons.wikimedia.org by Alma Pater, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дорожка

В статье рассмотрим популярные материалы для дорожек: натуральный камень, тротуарную плитку, древесину и другие.

Натуральный камень: стиль и природная красота

Мощение дорожек из дикого камня набирает популярность. Камни имеют разные формы и размеры, поэтому часто укладываются дугой. Такая дорожка выглядит эффектно и добавляет участку природного шарма.

Тротуарная плитка: практичность и доступность

Тротуарная плитка — недорогой и простой в укладке материал. Однако важно укладывать её правильно, иначе плитка может перекоситься, и исправить это будет сложно. Выбирайте однотонную плитку или сочетайте несколько цветов. Материалы: гранит, бетон, песчаник.

Дорожка из древесины: эстетика и долговечность

Древесина — не самый популярный выбор, но её декоративные качества делают материал востребованным. Деревянные тропинки отлично вписываются в ландшафт и стоят недорого.

Бетон: надёжно и надолго

Бетонные дорожки можно залить самостоятельно. Они устойчивы к траве и служат долгие годы. Однако важно правильно замешивать бетон и установить опалубку, иначе дорожка со временем начнёт крошиться.

Пластик: быстро и просто

Готовые пластиковые панели легко укладываются без особой подготовки. Такие дорожки оснащены креплениями, что позволяет быстро собрать тропинку любой ширины.

Пластиковые крышки: креативное решение

Для творческих садоводов подойдут дорожки из пластиковых крышек. Из разноцветных крышек можно создать мозаику или рисунок. Но учитывайте, что материала понадобится очень много.

Садовый паркет: роскошь и стиль

Садовый паркет — дорогое, но красивое решение. Материал устойчив к влаге, не гниёт, не трескается и остаётся прохладным на солнце. Паркет укладывают на гравийную смесь.

Сыпучие материалы: временные решения

Дорожки из гравия, песка, гальки или битого камня просты в устройстве. Материал достаточно рассыпать и разровнять. Однако такие дорожки не долговечны и могут размываться дождями или разрушаться под воздействием ветра.

Каждый материал имеет свои особенности и преимущества. Выбирайте тот, который лучше всего подойдёт для вашего участка и бюджета. Садовые дорожки не только украсят ваш двор, но и сделают его удобным для прогулок.

Уточнения

Сад - территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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