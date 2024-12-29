Как получить крупные ягоды малины без лишних усилий

2:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как вырастить малину с максимальной урожайностью? Малина — это не только вкусная, но и полезная ягода, поэтому многие садоводы стремятся выращивать её на своих участках. Однако даже при активном росте кустов не всегда удаётся добиться обильного плодоношения. Разберём, как при минимуме затрат получить щедрый урожай.

Фото: commons.wikimedia.org by Neda996, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Малина

Свет: залог крупных и сочных ягод

Малина любит солнечный свет. На открытых участках ягоды вырастают более крупными и сладкими, чем в тени. Чтобы обеспечить растениям достаточное освещение, сажайте кусты на расстоянии около 70 см друг от друга и подальше от деревьев, создающих тень. Так вы не только увеличите доступ света, но и упростите сбор урожая.

Влага: умеренность важнее всего

Корни малины расположены неглубоко (до 40 см), поэтому важно следить за влажностью почвы. Растение нуждается в регулярном поливе, особенно в засуху. Однако избегайте перелива: почва не должна превращаться в болото. Систематический, умеренный полив — ключ к здоровым кустам.

Место: контроль за разрастанием

Малина быстро разрастается, и если не следить за этим процессом, кусты начнут тратить ресурсы на новые побеги вместо плодоношения. Регулярное прореживание поможет растению сосредоточить силы на урожае.

Подкормка: подпитываем малину

Для обильного плодоношения малина нуждается в питательных веществах. Отличным удобрением станет перегной, навоз или торф. Оптимальное время для подкормки — начало плодоношения. Рекомендуемый рецепт: смешайте 3 кг навоза, 6 г калия, 6 г азота и 4 г фосфора. Используйте 1,5 кг смеси на каждый квадратный метр почвы.

Подвязка: забота о ягодах

Подвязка кустов — ещё один важный шаг. Используйте шпалеру, чтобы ветки с плодами не касались земли. Это обеспечит ягодам больше света и тепла, а также предотвратит загрязнение. Подвязанные кусты легче обслуживать и собирать урожай.

Зимовка: подготовка к холодам

Чтобы сохранить урожайность, правильно подготовьте кусты к зиме. В октябре удалите листья, прижмите побеги к земле и утеплите сорта, чувствительные к морозам. Важно, чтобы корни оставались укрытыми снегом на протяжении всей зимы.

Покой: берегите корни

Избегайте копания почвы под кустами. Это может повредить корневую систему и снизить урожайность. Лучше сделайте мульчирование — добавьте опилки, солому, торф или навоз. Это сохранит влагу и предотвратит рост сорняков.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

