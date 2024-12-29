Какие культуры станут идеальной сменой огурцам

Что посадить после огурцов, чтобы получить богатый урожай? Этот вопрос волнует многих садоводов, ведь огурцы сильно истощают почву. Разберём, какие культуры подойдут для смены и каких стоит избегать.
Огурцы лучше чередовать с сидератами, например, бобовыми растениями. Это поможет восстановить плодородие почвы. Отлично подходят такие культуры, как:
Лук и чеснок также могут стать удачным выбором, но перед их посадкой важно обогатить землю азотными удобрениями.
Категорически не рекомендуется высаживать после огурцов следующие растения:
Эти культуры принадлежат к одному семейству, поэтому могут столкнуться с одинаковыми болезнями и вредителями, а также не дадут почве отдохнуть.
Идеальными предшественниками для огурцов считаются бобовые, корнеплоды и однолетние травы. Они не только не истощают землю, но и способствуют её естественному оздоровлению.
Следуйте этим простым рекомендациям, и ваш огород будет радовать вас обильным урожаем каждый год!
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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