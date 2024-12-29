Какие культуры станут идеальной сменой огурцам

Что посадить после огурцов, чтобы получить богатый урожай? Этот вопрос волнует многих садоводов, ведь огурцы сильно истощают почву. Разберём, какие культуры подойдут для смены и каких стоит избегать.

Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Огурцы

Лучшие культуры для посадки после огурцов

Огурцы лучше чередовать с сидератами, например, бобовыми растениями. Это поможет восстановить плодородие почвы. Отлично подходят такие культуры, как:

свёкла,

картофель,

морковь,

сельдерей.

Лук и чеснок также могут стать удачным выбором, но перед их посадкой важно обогатить землю азотными удобрениями.

Что сажать нельзя

Категорически не рекомендуется высаживать после огурцов следующие растения:

кабачки,

патиссоны,

тыквы,

арбузы,

дыни.

Эти культуры принадлежат к одному семейству, поэтому могут столкнуться с одинаковыми болезнями и вредителями, а также не дадут почве отдохнуть.

Что посадить перед огурцами

Идеальными предшественниками для огурцов считаются бобовые, корнеплоды и однолетние травы. Они не только не истощают землю, но и способствуют её естественному оздоровлению.

Следуйте этим простым рекомендациям, и ваш огород будет радовать вас обильным урожаем каждый год!

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

