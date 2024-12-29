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Какие культуры станут идеальной сменой огурцам

Садоводство

Что посадить после огурцов, чтобы получить богатый урожай? Этот вопрос волнует многих садоводов, ведь огурцы сильно истощают почву. Разберём, какие культуры подойдут для смены и каких стоит избегать.

Огурцы
Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Огурцы

Лучшие культуры для посадки после огурцов

Огурцы лучше чередовать с сидератами, например, бобовыми растениями. Это поможет восстановить плодородие почвы. Отлично подходят такие культуры, как:

  • свёкла,
  • картофель,
  • морковь,
  • сельдерей.

Лук и чеснок также могут стать удачным выбором, но перед их посадкой важно обогатить землю азотными удобрениями.

Что сажать нельзя

Категорически не рекомендуется высаживать после огурцов следующие растения:

  • кабачки,
  • патиссоны,
  • тыквы,
  • арбузы,
  • дыни.

Эти культуры принадлежат к одному семейству, поэтому могут столкнуться с одинаковыми болезнями и вредителями, а также не дадут почве отдохнуть.

Что посадить перед огурцами

Идеальными предшественниками для огурцов считаются бобовые, корнеплоды и однолетние травы. Они не только не истощают землю, но и способствуют её естественному оздоровлению.

Следуйте этим простым рекомендациям, и ваш огород будет радовать вас обильным урожаем каждый год!

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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