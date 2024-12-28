Как одним махом уничтожить вредителей, болезнетворные грибки и их споры в саду

В осенний период необходимо провести комплекс мероприятий по обработке плодовых деревьев, направленный на подготовку их к зиме и предотвращение возможных заболеваний.
Прежде всего, следует собрать всю опавшую листву и падалицу. Это необходимо сделать до наступления заморозков, но после того, как большая часть листвы уже опала.
Затем яблони следует обработать 3%-ным раствором медного купороса (300 граммов на 10 литров воды) или 5%-ным раствором железного купороса (500 граммов на 10 литров воды). Это поможет защитить деревья от вредителей и грибковых заболеваний, таких как парша, ржавчина и другие.
Особое внимание следует уделить обработке оголённых веток и ствола дерева, чтобы раствор проник во все трещины коры. Это поможет предотвратить появление вредителей и заболеваний.
Область вокруг ствола яблонь и груш также необходимо обработать 5%-ным раствором мочевины (500 граммов мочевины на 10 литров воды). Эта процедура особенно эффективна против возбудителей парши. Если использовать раствор более высокой концентрации (7-8%), можно уничтожить вредителей, зимующих в этой зоне.
Такая комплексная обработка позволит в один приём уничтожить вредителей, болезнетворные грибки и их споры, что значительно повысит ваш урожай в следующем году.
Я́блоня — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.
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