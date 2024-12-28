Как одним махом уничтожить вредителей, болезнетворные грибки и их споры в саду

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В осенний период необходимо провести комплекс мероприятий по обработке плодовых деревьев, направленный на подготовку их к зиме и предотвращение возможных заболеваний.

Фото: commons.wikimedia.org by Camphora is licensed under GNU Free Documentation License плодовые деревья

Прежде всего, следует собрать всю опавшую листву и падалицу. Это необходимо сделать до наступления заморозков, но после того, как большая часть листвы уже опала.

Затем яблони следует обработать 3%-ным раствором медного купороса (300 граммов на 10 литров воды) или 5%-ным раствором железного купороса (500 граммов на 10 литров воды). Это поможет защитить деревья от вредителей и грибковых заболеваний, таких как парша, ржавчина и другие.

Особое внимание следует уделить обработке оголённых веток и ствола дерева, чтобы раствор проник во все трещины коры. Это поможет предотвратить появление вредителей и заболеваний.

Область вокруг ствола яблонь и груш также необходимо обработать 5%-ным раствором мочевины (500 граммов мочевины на 10 литров воды). Эта процедура особенно эффективна против возбудителей парши. Если использовать раствор более высокой концентрации (7-8%), можно уничтожить вредителей, зимующих в этой зоне.

Такая комплексная обработка позволит в один приём уничтожить вредителей, болезнетворные грибки и их споры, что значительно повысит ваш урожай в следующем году.

Уточнения

Я́блоня — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

