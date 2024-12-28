Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цивилизация на грани краха: у нас остался последний шанс на спасение
Рождественский френч с блеском: маникюр, который запомнится
Неисправный снегоход оставил туристов в горах Камчатки без связи
Не холодильник и не стиральная машина! Это устройство больше всего пожирает электроэнергию
Почему правильный выбор тары важен для роста растений
Фрикадельки с клюквенным соусом — рецепт в лучших шведских традициях
Скептицизм вокруг китайских авто — что ждать в будущем
Зимние аксессуары, которые должны быть в гардеробе каждого мужчины
Современные методики, которые меняют взгляд на пластическую хирургию

Лимонная кислота для дачи: простой и безопасный уход за растениями

1:55
Садоводство

Лимонная кислота — это не только популярная пищевая добавка или помощник в уборке, но и замечательное средство для ухода за растениями на дачном участке. Простое, доступное и эффективное, оно способно защитить урожай от болезней и улучшить рост культур.

Клубника
Фото: archiveteam.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клубника

Как использовать лимонку для овощей

Лимонная кислота помогает овощным культурам расти быстрее и защищает их от болезней. Чтобы приготовить раствор, выполните следующие шаги:

  • В ведро с водой добавьте 1 столовую ложку лимонной кислоты.
  • Полученным раствором полейте овощные культуры, используя примерно 1 литр жидкости на каждое растение.
  • Опрыскайте листья капельками раствора.

Оптимальная частота: 3 раза в месяц.

Наилучший эффект заметен на таких культурах, как:

  • перцы,
  • огурцы,
  • томаты.

Эти растения становятся устойчивее к болезням и демонстрируют активный рост.

Лимонка для клубники: секреты применения

Клубника любит кислую почву, и лимонная кислота поможет её создать. Чтобы приготовить раствор:

  • Растворите 0,5 столовой ложки лимонной кислоты в 2 литрах воды.
  • Полейте грунт вокруг клубничных кустов.

Это улучшит условия для роста растения и повысит его урожайность.

Внимание! Если почва на участке уже кислая, процедуру проводить не нужно, чтобы не навредить растениям.

Почему стоит попробовать лимонную кислоту на участке

Экономичность

Это доступное и недорогое средство, которое легко найти в любом магазине.

Экологичность

Лимонная кислота не наносит вреда окружающей среде.

Эффективность

Простые растворы помогают укрепить растения и повысить их устойчивость к болезням.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
В авиакомпании AZAL назвали вероятную причину крушения самолета в Казахстане
Правда ТВ
В авиакомпании AZAL назвали вероятную причину крушения самолета в Казахстане Аудио 
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Наука и техника
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
В США назвали самый малозаметный истребитель в мире
Военные новости
В США назвали самый малозаметный истребитель в мире Аудио 
Популярное
Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается

Артист балета Сергей Полунин вынужден покинуть Россию.

Сергей Полунин раскрыл истинную причину отъезда из России: хорошее быстро забывается
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юсиф Эйвазов назвал причину развода с Анной Нетребко
Юрист Кубанцев рассказал, почему Кремль не обеспокоен судьбой танкера, арестованного Финляндией
Бывшая жена Бондарчука впервые прокомментировала слухи о разводе режиссёра с Паулиной Андреевой
Что такое спутники-телохранители и зачем они нужны Игорь Буккер Дрон Гербера. Поумневшая сестра беспилотника Герань-2 Дмитрий Плотников Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова
Как приготовить идеальный торт Наполеон дома
Дворцов: Пугачёва вернётся Россию в 2025 году, чтобы наводить свои порядки
В США назвали самый малозаметный истребитель в мире
В США назвали самый малозаметный истребитель в мире
Последние материалы
Современные методики, которые меняют взгляд на пластическую хирургию
Лимонная кислота для дачи: простой и безопасный уход за растениями
Регулярная проверка запасов картофеля: почему это важно?
Год климатических рекордов: что стало с Землёй в 2024 году
Лишний вес у питомца: что делать, если собака стала толстой
Нехватка деталей тормозит производство новых самолётов в России
Три зимы эта британка пыталась пережить без отопления, и у неё это получилось
Какие лекарства должны быть в домашней аптечке во время длительных праздников
Пять простых советов, как приготовить идеальные варёные яйца
Запустили новый транспортный узел и музей в сердце Греции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.