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Когда сажать и как ухаживать за домашними томатами

1:54
Садоводство

Томаты на подоконнике или балконе — это не только красиво, но и полезно. Даже зимой они могут радовать вас свежими, сочными и ароматными плодами. Как добиться хорошего урожая? Всё проще, чем кажется. Главное — соблюдать несколько важных правил.

Томаты, помидоры
Фото: flickr.com by Jean Weber (1950–), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Томаты, помидоры

Когда сеять семена

Правильное время для посадки — залог успеха. Если ваши томаты будут расти в комнате или на застеклённой лоджии, начинайте заниматься рассадой с 25 января по 10 февраля. Для тех, кто планирует выращивать растения на открытом балконе, подходящее время наступает с 15 февраля по 5 марта.

Какой грунт нужен томатам

Для домашних томатов потребуется специальный грунт. Лучше всего подойдёт смесь из равных частей:

  • перегноя,
  • торфа,
  • дерновой земли.

Эта почвенная смесь обеспечит растения всеми необходимыми питательными веществами.

Освещение: естественный свет или фитолампа

Томаты любят свет, поэтому их горшки следует размещать на солнечной стороне квартиры. Если солнечного света недостаточно, используйте фитолампу. Правильное освещение стимулирует рост растений и формирование плодов.

Как помочь томатам с опылением

На улице эту задачу выполняет ветер. Но в домашних условиях вам придётся взять роль опылителя на себя. Когда на растении появятся бутоны, слегка встряхивайте их — это поможет пыльце попасть на пестики и улучшит завязь плодов.

Домашние томаты требуют минимального ухода, если соблюдать ключевые правила: правильный грунт, своевременный посев, освещение и помощь в опылении. Следуя этим рекомендациям, вы получите вкусный и полезный урожай прямо на подоконнике.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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