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Как размножить кодиеум из черенка?

Садоводство

Укоренение макушки кодиеума, или кротона, — задача не из простых. Важно учитывать время и размеры: черенок должен быть небольшим, примерно 10-15 см в длину, а макушки, как правило, объёмные и тяжёлые.

Кротон, кодиеум
Фото: Канал t.me/tsvety_club by Скриншот канала t.me/tsvety_club, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кротон, кодиеум

Поэтому, если вы все же решите срезать макушку, рекомендуется оборвать листья, оставив только 3-4 самых небольших верхних.

Черенки лучше всего срезать весной или летом, когда температура воздуха достаточно высокая и светло.

Не стоит пытаться укоренять их осенью или зимой, в условиях холода и нехватки света.

Из 7-8 черенков, которые вы можете срезать, укоренится лишь половина или меньше. В процессе укоренения важно не допустить, чтобы листья обмякли. Для этого можно поместить их под колпак или даже под дополнительное освещение.

Кротоны с мелкими листьями укореняются очень хорошо, а вот с крупными могут возникнуть сложности.

При выращивании кротона Голдфингера из черенка, который просто стоит в воде, пока не пустил корни, можно добавить в воду древесный или активированный уголь.

Секрет успешного укоренения кротона (кодиеума) прост: не спешите снимать молодые отростки. Дайте им время подрасти и окрепнуть, и тогда они прекрасно приживутся как в воде, так и в земле.

Уточнения

Кодие́ум пёстрый ― многолетний вечнозелёный кустарник; вид рода Кодиеум семейства Молочайные.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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