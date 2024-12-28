Как размножить кодиеум из черенка?

Укоренение макушки кодиеума, или кротона, — задача не из простых. Важно учитывать время и размеры: черенок должен быть небольшим, примерно 10-15 см в длину, а макушки, как правило, объёмные и тяжёлые.
Поэтому, если вы все же решите срезать макушку, рекомендуется оборвать листья, оставив только 3-4 самых небольших верхних.
Черенки лучше всего срезать весной или летом, когда температура воздуха достаточно высокая и светло.
Не стоит пытаться укоренять их осенью или зимой, в условиях холода и нехватки света.
Из 7-8 черенков, которые вы можете срезать, укоренится лишь половина или меньше. В процессе укоренения важно не допустить, чтобы листья обмякли. Для этого можно поместить их под колпак или даже под дополнительное освещение.
Кротоны с мелкими листьями укореняются очень хорошо, а вот с крупными могут возникнуть сложности.
При выращивании кротона Голдфингера из черенка, который просто стоит в воде, пока не пустил корни, можно добавить в воду древесный или активированный уголь.
Секрет успешного укоренения кротона (кодиеума) прост: не спешите снимать молодые отростки. Дайте им время подрасти и окрепнуть, и тогда они прекрасно приживутся как в воде, так и в земле.
Кодие́ум пёстрый ― многолетний вечнозелёный кустарник; вид рода Кодиеум семейства Молочайные.
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