Где в саду посадить вишню? Ошибка может стоить урожая

0:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Где лучше посадить вишню

Очень важно не ошибиться при выборе места для посадки вишневого дерева. В противном случае вы можете вообще не получить урожай.

Фото: pixabay.com by Schueler-Design, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вишня

Обратите внимание, что вишневое дерево предпочитает солнечные места в саду. Поэтому выбирайте место, где дерево будет получать достаточное количество солнечного света. Кроме того, дерево также требует хорошей вентиляции, но плохо переносит сквозняки и холодные северные ветра.

Семейство пасленовых не очень хорошо подходит для соседства с вишневым деревом. Это помидоры, баклажаны, перец и картофель.

Для получения хорошего урожая спелых и сладких ягод дерево необходимо постоянно подсвечивать солнцем. Даже в рассеянной тени вишня не будет хорошо расти. Однако, чтобы дерево чувствовало себя нормально, посадите вишневое дерево на расстоянии 3-5 метров от дома или забора.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).



