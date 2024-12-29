Где в саду посадить вишню? Ошибка может стоить урожая

Очень важно не ошибиться при выборе места для посадки вишневого дерева. В противном случае вы можете вообще не получить урожай.
Обратите внимание, что вишневое дерево предпочитает солнечные места в саду. Поэтому выбирайте место, где дерево будет получать достаточное количество солнечного света. Кроме того, дерево также требует хорошей вентиляции, но плохо переносит сквозняки и холодные северные ветра.
Семейство пасленовых не очень хорошо подходит для соседства с вишневым деревом. Это помидоры, баклажаны, перец и картофель.
Для получения хорошего урожая спелых и сладких ягод дерево необходимо постоянно подсвечивать солнцем. Даже в рассеянной тени вишня не будет хорошо расти. Однако, чтобы дерево чувствовало себя нормально, посадите вишневое дерево на расстоянии 3-5 метров от дома или забора.
Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).
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