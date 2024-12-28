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Оптимальное питание для гортензии: график подкормок

Садоводство

Чтобы обеспечить гортензиям полноценное питание в открытом грунте рекомендуется следовать специальному графику подкормок.

Гортензия
Фото: flickr.com by Guilhem Vellut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гортензия

На старте вегетации (появление листьев):

— Азот: 30 г

— Суперфосфат: 40 г

— Сернистый калий: 30 г

— Эти элементы можно заменить горстью азофоски.

Примерно через 10-14 дней после этого рекомендуется пролить куст водорастворимым удобрением с микроэлементами.

В начале роста побегов:

— Проливаем куст водорастворимым удобрением с микроэлементами.

В период бутонизации:

— Суперфосфат: 60-80 г

— Сернокислый калий: 40-50 г

— Через 10-14 дней после подкормки снова используйте водорастворимое удобрение с микроэлементами.

После цветения:

— Суперфосфат: 30-40 г

— Калий (сульфат или сернокислый): 30 г.

Уточнения

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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