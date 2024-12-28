Оптимальное питание для гортензии: график подкормок

Чтобы обеспечить гортензиям полноценное питание в открытом грунте рекомендуется следовать специальному графику подкормок.
На старте вегетации (появление листьев):
— Азот: 30 г
— Суперфосфат: 40 г
— Сернистый калий: 30 г
— Эти элементы можно заменить горстью азофоски.
Примерно через 10-14 дней после этого рекомендуется пролить куст водорастворимым удобрением с микроэлементами.
В начале роста побегов:
— Проливаем куст водорастворимым удобрением с микроэлементами.
В период бутонизации:
— Суперфосфат: 60-80 г
— Сернокислый калий: 40-50 г
— Через 10-14 дней после подкормки снова используйте водорастворимое удобрение с микроэлементами.
После цветения:
— Суперфосфат: 30-40 г
— Калий (сульфат или сернокислый): 30 г.
Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.
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