Оптимальное питание для гортензии: график подкормок

Чтобы обеспечить гортензиям полноценное питание в открытом грунте рекомендуется следовать специальному графику подкормок.

Фото: flickr.com by Guilhem Vellut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гортензия

На старте вегетации (появление листьев):

— Азот: 30 г

— Суперфосфат: 40 г

— Сернистый калий: 30 г

— Эти элементы можно заменить горстью азофоски.

Примерно через 10-14 дней после этого рекомендуется пролить куст водорастворимым удобрением с микроэлементами.

В начале роста побегов:

— Проливаем куст водорастворимым удобрением с микроэлементами.

В период бутонизации:

— Суперфосфат: 60-80 г

— Сернокислый калий: 40-50 г

— Через 10-14 дней после подкормки снова используйте водорастворимое удобрение с микроэлементами.

После цветения:

— Суперфосфат: 30-40 г

— Калий (сульфат или сернокислый): 30 г.

Уточнения

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.



