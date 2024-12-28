Рассказываем, как избежать смолы на сливовых плодах и сохранить урожай

1:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сбор урожая сладких и здоровых слив — это всегда праздник для дачника. Однако иногда в корзине оказываются плоды с загадочными каплями, напоминающими смолу. Как правило, это не просто эстетический дефект. Почему так происходит, и что делать в таких случаях?

Фото: Freepik by azerbaijan_stockers Слива

Причины появления "смолы" на сливе

Безобидный случай: В жаркую погоду, особенно после дождя, сливы могут набрать воду, треснуть и начать выделять сок. Когда вода испаряется, остаются только кристаллы сахара, которые могут выглядеть как застывшая смола. Этот случай не представляет угрозы для плодов и не требует особых мер.

Камедетечение: Более серьезная проблема — когда на плодах появляются смолистые капли, вызванные атаками вредителей, таких как плодожорка. Эта бабочка повреждает мякоть плодов, и в результате дерево реагирует на повреждения выделением смолы. Чтобы удостовериться, что это именно плодожорка, нужно обратить внимание на небольшие отверстия в мякоти. Это явный признак ее "деятельности".

Что делать, если слива поражена

Если на дереве появляются сливы с признаками камедетечения, следует как можно скорее удалить поврежденные плоды. Это важно, так как такие сливы нельзя употреблять в пищу. Однако просто снять плоды недостаточно, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Необходимо обработать дерево, чтобы избежать заражения остальных плодов. Для этой цели рекомендуется использовать 4-процентную бордосскую жидкость, которая поможет уничтожить вредителей и предотвратить дальнейшее поражение.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).

