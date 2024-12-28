Как правильно собирать болгарский перец, чтобы не испортить урожай

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание болгарского перца требует не только заботы о растениях, но и умения вовремя и правильно собирать плоды. Именно этот этап во многом определяет, насколько долго перцы будут храниться и сохранят ли все свои вкусовые качества.

Фото: Freepik by wirestock Сладкий перец

Когда собирать перцы

Оптимальное время для сбора перца — вторая половина августа и первая половина сентября. Это тот период, когда плоды достигают максимальной зрелости, но еще не подверглись угрозе первых осенних заморозков. Некоторые сорта можно собирать и раньше, уже в середине лета. Главное — успеть собрать урожай до наступления холодов.

Собранные в указанные сроки перцы будут хорошо храниться, а значит, дачник сможет наслаждаться свежими овощами намного дольше.

Как правильно снимать перцы с куста

Важно не только выбрать правильное время для сбора, но и сделать это аккуратно, чтобы не повредить плоды. На поверхности перца не должно быть царапин или повреждений. Даже мелкие дефекты могут ускорить процесс гниения и испорченные плоды быстро испортят весь урожай.

Также, важно помнить, что перцы нужно сортировать сразу после сбора. Разделите их на группы по степени зрелости: от менее зрелых до наиболее зрелых. Это позволит перцам дозреть в нужных условиях, особенно если они были собраны еще не полностью зрелыми.

Хранение собранных перцев

Перцы, которые собраны слишком рано, но не достигли полной зрелости, нужно хранить отдельно, так как они продолжат дозревать. Оставшиеся же более зрелые плоды лучше всего использовать как можно скорее, чтобы насладиться их вкусом.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.

