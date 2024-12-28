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Делимся простым трюком, чтобы редис был сладким

Садоводство

С приближением осени многие дачники завершили сезон, но опытные огородники знают, что работа в теплице не заканчивается. Осень — отличное время для выращивания некоторых культур, которые хорошо переносят изменяющиеся условия.

Редис
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Редис

Одним из таких растений является редис, который можно вырастить даже в прохладные месяцы. Однако, чтобы он получился вкусным, важно следить за правильным уходом.

Почему редис становится горьким

Редис может выглядеть аппетитно, но при этом иметь неприятный привкус горечи. Это связано, прежде всего, с неправильным поливом. Редис — влаголюбивое растение, и если полив нерегулярный, это обязательно скажется на его вкусовых качествах.

Особенно часто это происходит, когда полив осуществляется недостаточно часто или не обильно. В такие моменты корнеплод не получает достаточно влаги и начинает накапливать горечь.

Как исправить ситуацию

Чтобы избежать горечи и вырастить сладкий редис, главное правило — регулярный полив. Следует поливать растения каждый день, при этом количество воды должно быть значительным — около 10 литров на квадратный метр.

Не стоит пропускать полив, особенно в жаркую и сухую погоду. Влагу редис потребляет постоянно, и если допустите перерывы в поливе, это приведет к появлению горечи в корнеплодах.

Единственное исключение — дождливые дни, когда можно сократить количество поливов, так как природа позаботится о растении.

  • Редис любит воду, поэтому полив должен быть ежедневным и обильным.
  • Пропуски в поливе ведут к горечи.
  • Во время дождей полив можно уменьшить, но не исключать его полностью.

Ранее мы рассказали о том, как получить урожай редиса уже в марте.

Уточнения

Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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