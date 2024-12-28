Лечим растения без химии: это настой спасёт от вредителей

2:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ботва помидоров — это не просто ненужный растительный мусор, который стоит выбрасывать. На самом деле она может быть полезной в разных аспектах огородного хозяйства. Опытные дачники знают, как извлечь из этого "отхода" максимум пользы.

Фото: commons.wikimedia.org by James Steakley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Томат

Натуральный способ борьбы с вредителями

Один из лучших способов использовать ботву — это создать натуральное средство для борьбы с вредителями. Чтобы приготовить настой, вам нужно собрать около килограмма ботвы, порвать ее руками или измельчить ножом.

Затем помещаем зелень в бочку и заливаем примерно 10 литрами тёплой воды (не холодной). Добавляем половину куска хозяйственного мыла, чтобы улучшить эффект.

После того, как смесь настоится в течение 4 часов, можно начинать опрыскивание огорода. Это средство помогает избавиться от множества вредителей, таких как колорадские жуки, муравьи, тля, морковная муха и плодожорка. Однако избегайте использования настоя на цветущих растениях.

Заготовка на зиму

Не стоит ограничиваться только свежей ботвой. Для того, чтобы всегда иметь под рукой натуральное средство, можно засушить ботву. Такой заготовленный материал не теряет своих свойств и пригодится для приготовления настоев и отваров в будущем. Это также может быть полезно для обработки комнатных растений.

Улучшение почвы для следующего сезона

Если вы планируете выращивать томаты в следующем году, ботва помидоров также может помочь в подготовке почвы. После окончания сезона, когда все работы в огороде завершены, порежьте ботву и закопайте её в почву на выбранном участке. Это улучшит структуру грунта и обогатит его полезными веществами, что способствует хорошему урожаю в будущем.

Удобрение для ваших растений

Ещё один способ применения ботвы — приготовление натурального удобрения. Для этого возьмите бочку, заполните её на четверть ботвой, добавьте воду и накройте пленкой с отверстиями для воздуха.

Через 10 дней полученное средство можно использовать как удобрение для полива или опрыскивания растений. Это удобрение значительно улучшит состав почвы и поможет растениям расти сильными и здоровыми.

Уточнения

Настой (лат. Infusum) — недозированная жидкая лекарственная форма, представляющая собой водное извлечение из лекарственного растительного сырья или водный раствор, специально приготовленный для получения биологически активных веществ.

