Рассказываем, как ускорить всходы семян: простой рецепт раствора

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие садоводы сталкиваются с проблемой медленного появления всходов перцев, баклажанов и томатов. Решение есть: замочите семена в специальном питательном растворе.

Фото: commons.wikimedia.org by JayMGoldberg Перец

Почему это важно

Правильная обработка семян перед посадкой помогает улучшить всхожесть и повышает устойчивость растений к стрессовым условиям, таким как перепады температуры и засуха. Замачивание в питательном растворе также способствует обеззараживанию семян, что уменьшает риск заболеваний на начальных этапах роста.

Как приготовить раствор дома

Хотя готовые питательные растворы можно найти в продаже, их легко сделать самостоятельно. Анна Пашкевич поделилась пошаговым рецептом:

Железо (5 граммов) — участвует в процессах фотосинтеза и формировании клеточных стенок.

Цинк (5 граммов) — повышает стрессоустойчивость, улучшает переносимость засухи и высоких температур.

Хелатированная медь (3 грамма) — дезинфицирует и устраняет поверхностные инфекции семян.

Марганец (5 граммов) — необходим для лучшего усвоения питательных веществ.

Борная кислота (1 столовая ложка) — способствует формированию цветочных почек.

Все ингредиенты смешиваются в пол-литровой банке с водой. После перемешивания раствор нужно развести ещё 500 мл воды.

Как использовать

Для замачивания семян: погрузите их в раствор на 6 часов перед посадкой.

Для полива рассады: используйте готовый раствор в процессе ухода за растениями.

Этот простой способ ускоряет всходы и делает рассаду крепкой и здоровой.

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

