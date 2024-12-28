Рассказываем, как ускорить всходы семян: простой рецепт раствора

Многие садоводы сталкиваются с проблемой медленного появления всходов перцев, баклажанов и томатов. Решение есть: замочите семена в специальном питательном растворе.
Правильная обработка семян перед посадкой помогает улучшить всхожесть и повышает устойчивость растений к стрессовым условиям, таким как перепады температуры и засуха. Замачивание в питательном растворе также способствует обеззараживанию семян, что уменьшает риск заболеваний на начальных этапах роста.
Хотя готовые питательные растворы можно найти в продаже, их легко сделать самостоятельно. Анна Пашкевич поделилась пошаговым рецептом:
Все ингредиенты смешиваются в пол-литровой банке с водой. После перемешивания раствор нужно развести ещё 500 мл воды.
Этот простой способ ускоряет всходы и делает рассаду крепкой и здоровой.
Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).
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