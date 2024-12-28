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Спасите рассаду от переувлажнения: секретное средство есть в каждой аптечке

1:48
Садоводство

Чрезмерный полив — одна из самых распространённых ошибок при выращивании рассады. Переувлажнение почвы мешает растениям усваивать полезные вещества, замедляет их развитие и может привести к гибели. Проблема требует оперативного решения, и на помощь приходит простой и доступный помощник — активированный уголь.

Рассада томатов
Фото: unsplash.com by Francesco Gallarotti, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рассада томатов

Почему опасен избыток влаги

Излишняя влага в почве становится серьёзной преградой для полноценного питания растений. Полезные вещества впитываются хуже, стебли рассады истончаются, а риск появления грибковых заболеваний, таких как "чёрная ножка", значительно возрастает. Это коварное заболевание часто приводит к полной потере рассады, если вовремя не принять меры.

Как работает активированный уголь

Активированный уголь обладает высокой пористостью, что позволяет ему эффективно поглощать излишки влаги. Если посыпать почву тонким слоем угольного порошка, он создаст сухую и здоровую среду для растений, предотвратив развитие гнили и грибков.

  • Для использования подойдёт как порошковый уголь, так и таблетки. Таблетки легко измельчить скалкой, ложкой или молотком.
  • Рассыпьте уголь по поверхности почвы после пикировки, чтобы создать защитный барьер от влаги.

Что делать при появлении "чёрной ножки"

Если грибок уже начал распространяться, действуйте немедленно:

  1. Удалите повреждённую рассаду, спасти её уже не удастся.
  2. Снимите верхний слой почвы ложкой или вилкой.
  3. Насыпьте измельчённый активированный уголь на поверхность.

Этот простой шаг предотвратит дальнейшее развитие болезни и сохранит оставшиеся растения.

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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