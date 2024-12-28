Спасите рассаду от переувлажнения: секретное средство есть в каждой аптечке

Чрезмерный полив — одна из самых распространённых ошибок при выращивании рассады. Переувлажнение почвы мешает растениям усваивать полезные вещества, замедляет их развитие и может привести к гибели. Проблема требует оперативного решения, и на помощь приходит простой и доступный помощник — активированный уголь.
Излишняя влага в почве становится серьёзной преградой для полноценного питания растений. Полезные вещества впитываются хуже, стебли рассады истончаются, а риск появления грибковых заболеваний, таких как "чёрная ножка", значительно возрастает. Это коварное заболевание часто приводит к полной потере рассады, если вовремя не принять меры.
Активированный уголь обладает высокой пористостью, что позволяет ему эффективно поглощать излишки влаги. Если посыпать почву тонким слоем угольного порошка, он создаст сухую и здоровую среду для растений, предотвратив развитие гнили и грибков.
Если грибок уже начал распространяться, действуйте немедленно:
Этот простой шаг предотвратит дальнейшее развитие болезни и сохранит оставшиеся растения.
Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).
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