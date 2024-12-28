Рассказываем, как выбрать сорт картофеля для идеального пюре

1:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Картофельное пюре — одно из самых любимых и универсальных блюд, которое можно найти на каждом столе.

Фото: scienceimage.csiro.au by CSIRO, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Картофель

"Из картошки знаешь, сколько можно блюд приготовить!" — говорила Тося из культового фильма "Девчата".

И ведь правда, картофель — один из самых универсальных продуктов на кухне. Его используют в супах, запеканках, салатах, но особенно он хорош в пюре. Однако вкус этого гарнира напрямую зависит от сорта картошки, который вы выберете.

В этой статье мы расскажем, какие сорта идеально подходят для приготовления нежного и рассыпчатого картофельного пюре.

Лучшие сорта картофеля для пюре

Синеглазка

Этот среднеранний сорт известен своей розово-серой кожурой с фиолетовым оттенком и белой мякотью. Картошка "Синеглазка" славится своей рассыпчатостью и насыщенным вкусом — настоящая находка для пюре.

Констанс

Ультраранний сорт, который привлекает аграриев высокой урожайностью. Его универсальность делает его подходящим не только для пюре, но и для жарки, варки и запекания.

Белла Росса

Этот сверхранний сорт отличается крупными клубнями, которые могут весить до 800 граммов. Мякоть плотная и хорошо разваривается, что идеально для мягкого и вкусного пюре.

Ривьера

Один из самых ранних сортов. "Ривьера" ценится за минимальное время приготовления и превосходный вкус. Её часто используют в рецептах, где требуется быстрое и качественное приготовление картофеля.

Дополнительные варианты

Не забудьте про сорта "Тирас" и "Чароит". Они отличаются рассыпчатой текстурой и делают пюре особенно нежным.

Каждый из перечисленных сортов придаёт пюре уникальный вкус и текстуру, так что смело экспериментируйте и выбирайте свой любимый!

Уточнения

Карто́фельное пюре́ (от фр. Purée, рег. толчёнка, толчо́нка) — пюре из картофеля.

