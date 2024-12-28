Как простая вещь помогает вашим растениям расти быстрее

Чайный гриб давно заслужил популярность как полезный напиток для здоровья. Однако его преимущества не ограничиваются только этим. На основе настоя чайного гриба можно приготовить натуральный стимулятор роста для растений, который по эффективности не уступает покупным средствам.
Чтобы сделать раствор, соедините один стакан настоя чайного гриба с 1,5 литрами смягчённой воды. Если воды с низкой жёсткостью нет, просто оставьте её на отстаивание минимум на четыре дня.
Готовый раствор универсален:
Для рассады этот раствор станет отличным помощником в развитии. Опрыскивайте рассаду каждые две недели по листу, начиная с появления первого настоящего листа. Это улучшит развитие надземной части растений и укрепит их.
Раствор нужно готовить непосредственно перед использованием. Это гарантирует максимальную эффективность средства и его пользу для растений.
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