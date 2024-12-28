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Как простая вещь помогает вашим растениям расти быстрее

1:21
Садоводство

Чайный гриб давно заслужил популярность как полезный напиток для здоровья. Однако его преимущества не ограничиваются только этим. На основе настоя чайного гриба можно приготовить натуральный стимулятор роста для растений, который по эффективности не уступает покупным средствам.

Хозяйка с цветком
Фото: Freepik by senivpetro
Хозяйка с цветком

Как приготовить удобрение

Чтобы сделать раствор, соедините один стакан настоя чайного гриба с 1,5 литрами смягчённой воды. Если воды с низкой жёсткостью нет, просто оставьте её на отстаивание минимум на четыре дня.

Применение

Готовый раствор универсален:

  • Подходит как для полива под корень, так и для внекорневой подкормки.
  • Используется для комнатных растений 1-2 раза в месяц на протяжении всего периода вегетации. В зимнее время подкормки рекомендуется прекратить.

Для рассады этот раствор станет отличным помощником в развитии. Опрыскивайте рассаду каждые две недели по листу, начиная с появления первого настоящего листа. Это улучшит развитие надземной части растений и укрепит их.

Важное условие

Раствор нужно готовить непосредственно перед использованием. Это гарантирует максимальную эффективность средства и его пользу для растений.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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