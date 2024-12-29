Почему совместная теплица для томатов и огурцов – сложная задача

2:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Огурцы и помидоры — представители разных семейств, а значит, у них нет общих вредителей и болезней. На первый взгляд, это кажется хорошей основой для совместной посадки. Но на практике такие соседства далеко не всегда оказываются успешными.

Фото: commons.wikimedia.org by Selso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Теплица

Почему совместная посадка проблематична

Несмотря на отсутствие общих заболеваний, у огурцов и помидоров различаются требования к уходу. Это и становится основным препятствием для их совместного выращивания.

Различные требования к влажности

Томаты плохо переносят излишнюю влажность. Их рекомендуется поливать только под корень, избегая попадания воды на листья.

Огурцы, напротив, любят влажный климат и "летний душ". В условиях высокой влажности, необходимой огурцам, томаты начинают болеть.

Более того, для томатов важно регулярное проветривание теплицы, но сквозняки вредны для огурцов, которые могут заболеть.

Разные потребности в удобрениях

Томаты нуждаются в регулярном внесении удобрений для обильного плодоношения.

Огурцы менее требовательны: им достаточно плодородной почвы с минимальным количеством подкормок.

Реакция на температуру

Томаты начинают страдать от жары: их листья желтеют и сохнут.

Огурцы при высоких температурах чувствуют себя вполне комфортно.

Возможно ли совместное выращивание

Совместная посадка огурцов и помидоров возможна только в том случае, если создать для каждой культуры отдельные условия. Это требует разделения теплицы на зоны с разным уровнем влажности, температурой и способом проветривания.

Однако на практике добиться такого микроклимата удаётся не всем. Для большинства дачников подобное решение оказывается слишком сложным.

Хотя совместная посадка огурцов и помидоров теоретически возможна, различия в их требованиях к уходу делают её непрактичной. Для успешного выращивания лучше выделить для каждой культуры отдельное пространство.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.



Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

