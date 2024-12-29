Почему совместная теплица для томатов и огурцов – сложная задача

Огурцы и помидоры — представители разных семейств, а значит, у них нет общих вредителей и болезней. На первый взгляд, это кажется хорошей основой для совместной посадки. Но на практике такие соседства далеко не всегда оказываются успешными.
Несмотря на отсутствие общих заболеваний, у огурцов и помидоров различаются требования к уходу. Это и становится основным препятствием для их совместного выращивания.
Различные требования к влажности
Более того, для томатов важно регулярное проветривание теплицы, но сквозняки вредны для огурцов, которые могут заболеть.
Разные потребности в удобрениях
Реакция на температуру
Возможно ли совместное выращивание
Совместная посадка огурцов и помидоров возможна только в том случае, если создать для каждой культуры отдельные условия. Это требует разделения теплицы на зоны с разным уровнем влажности, температурой и способом проветривания.
Однако на практике добиться такого микроклимата удаётся не всем. Для большинства дачников подобное решение оказывается слишком сложным.
Хотя совместная посадка огурцов и помидоров теоретически возможна, различия в их требованиях к уходу делают её непрактичной. Для успешного выращивания лучше выделить для каждой культуры отдельное пространство.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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