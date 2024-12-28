Рассказываем, как сохранить садовый инвентарь в идеальном состоянии до весны

Перед тем как покинуть дачный участок до следующего сезона, важно правильно подготовить садовый инвентарь к зимнему хранению. Без этого весной вам придётся тратить время на удаление ржавчины и заточку притупившихся инструментов.
Перепады температуры на улице способствуют образованию конденсата. Металлические поверхности под воздействием влаги быстро корродируют, что сокращает срок службы инструментов. Чтобы этого избежать, необходимо правильно подготовить лопаты, тяпки и другой садовый инвентарь к зимовке.
Один из вариантов — смазать металлические части инструментов солидолом или специальными средствами. Однако весной эти покрытия придётся тщательно очищать, чтобы приступить к работе. Более экологичный и удобный способ — использовать растительное масло или даже кусок сала. Эти средства защитят металл от коррозии и не нанесут вреда почве.
Если хотите обойтись без дополнительных манипуляций весной, попробуйте следующий метод:
Благодаря этому способу лопаты, тяпки и другой инструмент будут надёжно защищены от влаги, а весной вам не придётся чистить их от остатков масла или ржавчины.
Совет: если металлические детали инструментов уже начинают ржаветь, перед хранением их можно обработать наждачной бумагой и смазать маслом. Так вы продлите срок службы инвентаря на годы.
Инвента́рь (от позднелат. inventarium - опись имущества) — совокупность различных предметов хозяйственного обихода и производственного назначения какого-нибудь хозяйства, учреждения, предприятия (сельскохозяйственный инвентарь).
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