Рассказываем, как сохранить садовый инвентарь в идеальном состоянии до весны

1:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Перед тем как покинуть дачный участок до следующего сезона, важно правильно подготовить садовый инвентарь к зимнему хранению. Без этого весной вам придётся тратить время на удаление ржавчины и заточку притупившихся инструментов.

Фото: creativecommons.org by Das Ant, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Садовый инвентарь

Почему инвентарь ржавеет

Перепады температуры на улице способствуют образованию конденсата. Металлические поверхности под воздействием влаги быстро корродируют, что сокращает срок службы инструментов. Чтобы этого избежать, необходимо правильно подготовить лопаты, тяпки и другой садовый инвентарь к зимовке.

Чем обработать металл

Один из вариантов — смазать металлические части инструментов солидолом или специальными средствами. Однако весной эти покрытия придётся тщательно очищать, чтобы приступить к работе. Более экологичный и удобный способ — использовать растительное масло или даже кусок сала. Эти средства защитят металл от коррозии и не нанесут вреда почве.

Практичный способ хранения

Если хотите обойтись без дополнительных манипуляций весной, попробуйте следующий метод:

Найдите подходящую ёмкость и наполните её чистым, предварительно высушенным песком.

Залейте песок растительным или моторным маслом (подойдут даже его остатки).

Разместите инструменты в этой смеси, не снимая металлические части с черенков.

Благодаря этому способу лопаты, тяпки и другой инструмент будут надёжно защищены от влаги, а весной вам не придётся чистить их от остатков масла или ржавчины.

Совет: если металлические детали инструментов уже начинают ржаветь, перед хранением их можно обработать наждачной бумагой и смазать маслом. Так вы продлите срок службы инвентаря на годы.

Уточнения

Инвента́рь (от позднелат. inventarium - опись имущества) — совокупность различных предметов хозяйственного обихода и производственного назначения какого-нибудь хозяйства, учреждения, предприятия (сельскохозяйственный инвентарь).

