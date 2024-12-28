Как понять, что растениям не хватает йода? Названы основные признаки

1:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Признаки дефицита йода в растениях

Явными признаками дефицита йода в почве являются мелкие и бледные плоды томатов и перцев. Если йода не хватает для выращивания ягод, то кусты могут характеризоваться недостатком крахмала в плодах, бледной окраской листьев, медленным ростом.

Фото: commons.wikimedia.org by Spedona, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Огород

Кроме того, при недостатке йода специалисты отмечают позднее цветение. Растения плохо и медленно формируют плоды и развивают семена.

Что дает подкормка йодом

Йод убивает вредные микроорганизмы, а лактоза образует барьер на поверхности растений, препятствующий проникновению грибковых спор. В одной емкости смешайте 1 литр теплой воды, 5 капель йода и 200 мл нежирного молока. Используйте продукт один раз в 2 недели.

Кроме того, в качестве удобрения можно использовать морские водоросли. Добавляя в почву йодсодержащие соли или богатые йодом органические материалы, сельскохозяйственные культуры могут увеличить поглощение и накопление йода.

Уточнения