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Как понять, что растениям не хватает йода? Названы основные признаки

1:10
Садоводство

Признаки дефицита йода в растениях

Явными признаками дефицита йода в почве являются мелкие и бледные плоды томатов и перцев. Если йода не хватает для выращивания ягод, то кусты могут характеризоваться недостатком крахмала в плодах, бледной окраской листьев, медленным ростом. 

Огород
Фото: commons.wikimedia.org by Spedona, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Огород

Кроме того, при недостатке йода специалисты отмечают позднее цветение. Растения плохо и медленно формируют плоды и развивают семена.

Что дает подкормка йодом

Йод убивает вредные микроорганизмы, а лактоза образует барьер на поверхности растений, препятствующий проникновению грибковых спор. В одной емкости смешайте 1 литр теплой воды, 5 капель йода и 200 мл нежирного молока. Используйте продукт один раз в 2 недели.

Кроме того, в качестве удобрения можно использовать морские водоросли. Добавляя в почву йодсодержащие соли или богатые йодом органические материалы, сельскохозяйственные культуры могут увеличить поглощение и накопление йода.

Уточнения

Простое вещество иод (при нормальных условиях) — это кристаллы (формула — I2) чёрно-серого цвета с фиолетовым металлическим блеском, проявляющие неметаллические свойства и издающие характерный запах. 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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