Как ухаживать за клубникой, чтобы получить обильный урожай

1:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Клубника — это ягода, которую хочется собирать в изобилии каждый сезон. Однако чтобы получить богатый урожай, необходимо следовать нескольким важным рекомендациям, которые предлагает ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Фото: archiveteam.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Клубника

Правильный полив

Регулярный полив — ключ к успешному выращиванию клубники. Растение любит влагу, но переувлажнение почвы может навредить корням, поэтому важно следить за тем, чтобы на грядках не застаивалась вода.

Многие допускают серьезную ошибку, прекращая полив после сбора ягод. Это снижает урожайность следующего года. Поливать клубнику нужно и осенью, особенно если сезон дождей оказался скудным.

Подкормки и защита от болезней

Для максимального результата клубнику необходимо подкармливать не реже трех раз за сезон. Это помогает растению накапливать силы для формирования крупных и сладких ягод. Также важно своевременно обрабатывать кусты от болезней и вредителей, чтобы избежать потерь урожая.

Омоложение кустов

Каждые три-четыре года клубнику нужно пересаживать на новое место. Это омолаживает растения и предотвращает истощение почвы, сохраняя высокую урожайность.

Итог

Успех в выращивании клубники зависит от грамотного ухода: регулярного полива, своевременных подкормок, защиты от болезней и пересадки. Соблюдение этих правил гарантирует стабильные урожаи и ароматные ягоды каждый год.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

