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Эти цветы растут даже в тени и радуют долгие годы

2:00
Садоводство

Декоративные растения играют ключевую роль в создании эстетики на дачном участке. Цветы способны преобразить любой уголок, придавая ему живописность и уют. Но как выбрать такие, что будут радовать глаз и не потребуют значительных усилий в уходе?

Крокусы
Фото: commons.wikimedia.org by Ghislain118, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Крокусы

Многие садоводы предпочитают неприхотливые растения, которые прекрасно выглядят, но не требуют постоянного внимания. Вот несколько лучших вариантов.

Крокусы: нежность и разнообразие

Эти раннецветущие растения покоряют не только своей простотой в уходе, но и удивительным разнообразием расцветок. Они способны создать на участке настоящий волшебный ковер. Однако, чтобы крокусы цвели пышно, важно позаботиться о качестве почвы. Как отмечает ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, почва должна быть обогащена подкормками.

Хосты: многолетняя красота

Хосты — это настоящая находка для тех, кто хочет минимизировать заботы по уходу за садом. Эти растения могут расти на одном месте до десяти лет, а их декоративные листья станут украшением даже самых тенистых уголков участка. Хосты особенно ценят за их теневыносливость, что делает их уникальным выбором для сложных условий.

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Тюльпаны давно стали символом весеннего сада, но их возможности гораздо шире. Правильно подобранные сорта способны радовать цветением год за годом, даже в непростых климатических условиях. Сегодня выбор тюльпанов огромен — от классических вариантов до самых необычных и эффектных форм, которые станут ярким акцентом на вашем участке.

Эти растения подойдут даже для тех, у кого нет времени на постоянный уход за садом. Сделайте ваш участок ярким, цветущим и живописным, не затрачивая лишних усилий!

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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