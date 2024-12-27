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Устойчивые и вкусные: лучшие сорта томатов для вашего огорода

1:45
Садоводство

Успех в выращивании томатов во многом зависит от выбора сорта. Если вы хотите получить стабильный и качественный урожай, обратите внимание на три проверенных сорта, которые рекомендует ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Помидоры, томаты
Фото: flickr.com by Дуайт Сиплер, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Помидоры, томаты

"Лисичка"

Этот детерминантный сорт привлекает своей неприхотливостью и урожайностью. Кусты достигают высоты 90-100 сантиметров, а плоды созревают довольно рано. Для сливовидного сорта они крупные — вес каждого варьируется от 100 до 150 граммов. Главное преимущество — длительный период отдачи урожая, что особенно удобно для дачников.

"Кибиц"

Компактность и сверхраннее созревание — главные черты этого сорта. Высота кустов всего 50-60 сантиметров, а плоды весят 55-65 граммов. Сорт идеально подойдет для тех, кто хочет получить первый урожай как можно раньше.

"Большая мамочка"

Название сорта говорит само за себя. Это ранний детерминантный сорт с кустами до 65-70 сантиметров. Его сердцевидные плоды массой около 200 граммов не только выглядят эффектно, но и обладают отличными товарными качествами. Кожица устойчива к растрескиванию, а сами плоды хорошо хранятся, что делает этот сорт отличным выбором для продажи или заготовок.

Итог

Выбор сорта играет ключевую роль в том, насколько щедрым будет ваш урожай. "Лисичка", "Кибиц" и "Большая мамочка" — это надежные решения для любого огородника, будь то новичок или профессионал.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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