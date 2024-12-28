Как сделать клумбу яркой на весь сезон

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ухоженные клумбы — мечта каждого дачника. Но как сохранить их привлекательность без лишних хлопот? Проблема пустот из-за чередования цветущих растений знакома многим. Решение простое: выбирайте неприхотливые цветы, которые будут радовать глаз с весны до поздней осени. Вот несколько вариантов.

Фото: commons.wikimedia.org by Rept0n1x, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Клумба

Алиссум: нежность и аромат

Это невысокое растение идеально подойдет для создания плотного покрова. Оно радует нежными белыми, розовыми или фиолетовыми цветами. Аромат алиссума привлекает внимание, а уход за ним минимален. Цветение начинается в мае и продолжается до середины октября.

Гелиопсис: миниатюрный подсолнух

Гелиопсис напоминает подсолнух, но его цветы меньше — до 9 сантиметров в диаметре. Растение может вырастать до 1,5 метров, поэтому станет прекрасным акцентом на клумбе. Гелиопсис приятно пахнет, а его цветки бывают как простыми, так и махровыми.

Эшшольция: яркость и устойчивость

Эшшольция впечатляет насыщенными желтыми цветами и ажурной листвой сизоватого оттенка. Это растение устойчиво к засухе, что делает его незаменимым выбором для занятых дачников. Цветение длится с июня до октября, наполняя сад яркими красками.

Эти растения помогут вам наслаждаться красотой клумбы весь сезон без лишних усилий. Подберите их для своего участка, и ваши цветочные композиции будут неизменно радовать глаз.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

