Три растения для сада, которые зацветут без лишних забот

2:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Поздняя осень — идеальное время для планирования цветника на следующий год. Сегодня мы расскажем о трёх стелющихся растениях, которые не требуют сложного ухода, но способны стать настоящим украшением вашего участка.

Фото: creativecommons.org by Bernard Spragg is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en Незабудки

1. Арабис альпийский "Смесь красок"

Арабис — миниатюрное, но эффектное растение, высотой до 20 см. Его главная особенность — обилие мелких, но ярких цветов и серебристо-белые листья, которые добавляют изысканности любому саду.

Условия выращивания:

Подходит для плодородной и каменистой почвы.

Идеален для альпийских горок и бордюров.

Прост в уходе, быстро разрастается, создавая плотный зелёный ковёр.

2. Ясколка махровая "Серебряная россыпь"

Ясколка легко узнаваема по своим мелким белым цветкам и узким серебристым листьям. Это растение высотой до 30 см придаст вашему участку элегантность и лёгкость.

Условия выращивания:

Неприхотлива к типу почвы, растёт даже в условиях бедной земли.

Плотные посадки создают эффект густого, яркого покрова.

Отлично смотрится в рокариях, на клумбах и в качестве бордюрного растения.

3. Незабудка "Голубые дали"

Темно-голубые цветки незабудки привлекают внимание и создают яркий акцент в саду. Это многолетнее растение достигает высоты 30 см и отличается способностью расти практически в любых условиях.

Условия выращивания:

Подходит для тенистых и солнечных участков.

Неприхотлива к почве, может расти даже в затенённых местах.

Прекрасно смотрится вдоль дорожек, у водоёмов или в миксбордерах.

Почему эти растения стоит выбрать

Неприхотливость . Все три вида легко адаптируются к разным условиям.

. Все три вида легко адаптируются к разным условиям. Эстетика . Они добавят вашему участку цветов, текстуры и уюта.

. Они добавят вашему участку цветов, текстуры и уюта. Разнообразие. Подходят для различных ландшафтных решений: от альпийских горок до тенистых уголков сада.

Планируйте посадки заранее, и ваш сад станет настоящим произведением искусства!

Уточнения

Многоле́тнее расте́ние - растение, живущее более двух лет.

