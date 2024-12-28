Как сохранить букет свежим: 5 простых правил

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Красивый букет способен радовать глаз долгое время, если за ним правильно ухаживать. Флористы делятся простыми, но эффективными рекомендациями, которые помогут сохранить свежесть цветов.

Фото: flickr.com by liz west, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Розы

1. Уберите упаковку

Первое, что нужно сделать после получения букета, — снять с него упаковку. Она не только скрывает красоту цветов, но и мешает циркуляции воздуха, что может ускорить увядание.

2. Свежий срез — залог долголетия

Ежедневно обновляйте срез на стеблях. Со временем концы стеблей твердеют в воде, из-за чего цветам становится сложнее впитывать влагу. Освежая срез, вы обеспечиваете растениям доступ к воде и питательным веществам.

3. Следите за чистотой вазы

Ваза должна быть идеально чистой, так как бактерии в воде негативно влияют на состояние цветов.

Меняйте воду ежедневно.

Можно добавить в воду специальные средства для срезанных цветов или несколько капель лимонного сока.

4. Найдите правильное место

Цветы плохо переносят прямой солнечный свет, тепло от батарей или обогревателей. Лучшее место для букета — прохладное помещение без сквозняков и резких перепадов температур.

5. Увлажняйте цветы

Периодическое опрыскивание поможет сохранить лепестки свежими и увлажнёнными, особенно если воздух в комнате сухой.

Простые правила — больше радости

Чистая ваза, свежая вода и правильное место для букета — залог того, что цветы будут радовать вас дольше. Уделите немного времени уходу, и ваш букет сохранит свою красоту на многие дни.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов.

