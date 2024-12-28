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Как сохранить букет свежим: 5 простых правил

1:49
Садоводство

Красивый букет способен радовать глаз долгое время, если за ним правильно ухаживать. Флористы делятся простыми, но эффективными рекомендациями, которые помогут сохранить свежесть цветов.

Розы
Фото: flickr.com by liz west, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Розы

1. Уберите упаковку

Первое, что нужно сделать после получения букета, — снять с него упаковку. Она не только скрывает красоту цветов, но и мешает циркуляции воздуха, что может ускорить увядание.

2. Свежий срез — залог долголетия

Ежедневно обновляйте срез на стеблях. Со временем концы стеблей твердеют в воде, из-за чего цветам становится сложнее впитывать влагу. Освежая срез, вы обеспечиваете растениям доступ к воде и питательным веществам.

3. Следите за чистотой вазы

Ваза должна быть идеально чистой, так как бактерии в воде негативно влияют на состояние цветов.

  • Меняйте воду ежедневно.
  • Можно добавить в воду специальные средства для срезанных цветов или несколько капель лимонного сока.

4. Найдите правильное место

Цветы плохо переносят прямой солнечный свет, тепло от батарей или обогревателей. Лучшее место для букета — прохладное помещение без сквозняков и резких перепадов температур.

5. Увлажняйте цветы

Периодическое опрыскивание поможет сохранить лепестки свежими и увлажнёнными, особенно если воздух в комнате сухой.

Простые правила — больше радости

Чистая ваза, свежая вода и правильное место для букета — залог того, что цветы будут радовать вас дольше. Уделите немного времени уходу, и ваш букет сохранит свою красоту на многие дни.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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