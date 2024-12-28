5 опасных комнатных растений для семьи с детьми

2:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Комнатные растения добавляют уют и свежесть в интерьер, но не все из них безопасны для семьи. Если в доме есть маленькие дети или животные, следует тщательно подойти к выбору зелёных питомцев. Рассмотрим несколько популярных растений, которые могут быть опасны при неправильном обращении.

Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Каладиум

1. Диффенбахия (Dieffenbachia)

Диффенбахия славится своими крупными декоративными листьями. Однако сок этого растения содержит токсичные вещества, способные вызвать раздражение кожи, отёк и даже временную потерю голоса при попадании в рот. Рекомендуется держать растение вдали от детей и животных.

2. Азалия (Azalea)

Азалия радует глаз яркими цветами, но её листья и цветы могут быть опасны. При попадании в организм они способны вызвать рвоту, диарею и даже отравление. Поместите азалию в недоступное место, чтобы избежать рисков.

3. Олеандр (Nerium oleander)

Олеандр поражает своими эффектными цветами, но скрывает опасность. Это растение содержит кардиогенные гликозиды, которые могут вызвать серьёзные нарушения сердечного ритма при контакте или попадании внутрь. Держите олеандр подальше от детей и животных.

4. Касторовое дерево (Ricinus communis)

Красивое и мощное касторовое дерево выделяется среди комнатных растений, но его семена содержат один из самых токсичных ядов — рицин. Даже небольшой контакт с этим веществом может привести к серьёзному отравлению. Не держите касторовое дерево в доме, особенно если в семье есть дети.

5. Каладиум (Caladium)

Каладиум привлекает внимание своими яркими листьями, но его сок может вызвать сильное раздражение кожи и слизистых оболочек. Всегда надевайте перчатки при уходе за этим растением, чтобы избежать неприятностей.

Советы по безопасности

Расположите растения в недоступных для детей и животных местах.

Всегда надевайте перчатки при уходе за растениями, если они содержат токсичный сок.

Обучите детей и других членов семьи, что некоторые растения нельзя трогать или есть.

Красота комнатных растений не должна становиться угрозой для здоровья. Выбирайте зелёных друзей с умом и создавайте безопасный и уютный дом!

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов.

