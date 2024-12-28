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Чудо-растение для дома и сада: почему все выбирают абутилон

2:07
Садоводство

Надоели гортензии и петунии? Откройте для себя абутилон — растение, которое способно цвести почти круглый год и приносить до 12 бутонов на одной ветке! Этот цветок радует не только своей красотой, но и универсальностью: его можно выращивать как дома, так и в саду.

Абутилон
Фото: web.archive.org by Juraj Tatár, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Абутилон

Почему стоит выбрать абутилон

Абутилон — это декоративное растение, известное своим продолжительным цветением. У некоторых гибридных сортов цветы появляются вплоть до поздней осени, что делает его фаворитом среди цветоводов.

Для дома и сада:

Абутилон прекрасно растёт как в комнатных условиях, так и на открытом воздухе. В тёплых регионах его садовые разновидности можно выращивать как многолетние растения.

Минимум требований:

Он не капризен в уходе и отлично адаптируется к разным условиям, что делает его подходящим даже для начинающих цветоводов.

Условия выращивания абутилона

Грунт:

Предпочитает рыхлую, слабокислую и хорошо воздухопроницаемую почву. Отличный вариант — готовый субстрат для бегоний.

Освещение:

Любит светлые места, но без прямых солнечных лучей. Зимой потребуется дополнительное освещение для продления светового дня.

Полив:

В тёплый сезон абутилону нужен обильный полив, поскольку он влаголюбив. Следите, чтобы земля не пересыхала. Зимой полив сокращают.

Подкормка:

В период активного роста (апрель-октябрь) подкармливайте растение каждые три недели. Используйте удобрения для цветущих растений в период бутонизации и для декоративно-лиственных — вне цветения. Зимой подкормки проводятся раз в полтора месяца.

Абутилон: украшение для вашего интерьера и сада

Абутилон станет ярким акцентом в доме или на дачном участке. Его красота и неприхотливость сделают уход за растением лёгким, а цветение — продолжительным и впечатляющим.

Уточнения

Кана́тник или Абути́лон (лат. Abutílon) — род вечнозелёных однолетних и многолетних трав, полукустарников, кустарников, иногда небольших деревьев семейства Мальвовые (Malvaceae), в котором насчитывается около 180 видов, в том числе более 10 эндемичных, произрастающих на Гавайских островах, а также в Индии и Китае.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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