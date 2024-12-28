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Бугенвиллия: секрет яркого цветения круглый год

3:40
Садоводство

Бугенвиллия — уникальное растение, родом из солнечной Бразилии, где оно растет как величественная лиана, достигая 15 метров в высоту. В домашних условиях оно скромнее — до двух метров, но при правильном уходе способно цвести круглый год, даже зимой. Названное в честь французского путешественника Луи Антуана де Бугенвиля, это растение покоряет своей яркостью и простотой в уходе.

Комнатные растения
Фото: flickr.com by Art (RUS) Potosi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Комнатные растения

Основные виды бугенвиллии

Для комнатного выращивания чаще всего используются гибриды, созданные на основе трёх видов:

Бугенвиллия гладкая (голая) - цветет несколько раз в год, легко переносит обрезку и формирование. Популярен старый сорт Сандериана.

Бугенвиллия прекрасная - отличается быстрым ростом и ворсинками на тыльной стороне листьев.

Бугенвиллия перуанская - побеги растут каскадом, цветение повторяется несколько раз в год.

Как ухаживать за бугенвиллией дома

Чтобы растение радовало ярким цветением, важно соблюдать несколько правил.

Место в доме:

Бугенвиллия обожает свет и простор. Летом её можно выносить на балкон или террасу. Важно обеспечить 5-7 часов солнечного света в день. Зимой рекомендуется досвечивание. Растение плохо переносит перемещение и сквозняки, а температура ниже 0°С может погубить его за несколько часов.

Полив и влажность воздуха:

Поливайте растение по мере подсыхания почвы. Во время активного роста грунт должен быть влажным, а воздух — увлажнённым. Летом кустик можно опрыскивать или устраивать ему душ. Зимой полив сокращают. Для стимуляции цветения полезно чередовать засушливые периоды с обильным поливом, имитируя природные циклы.

Обрезка:

Весной проводят сильную обрезку, формируя растение и используя веточки для черенкования. Летом и осенью поддерживают компактный вид. Маленькие черенки прищипывают для формирования боковых побегов.

Подкормки:

Во время роста удобряйте каждые 7-10 дней, используя жидкие или комплексные удобрения. В период покоя подкормку сокращают до одного раза в месяц.

Размножение: черенки и секреты укоренения

Оптимальный период для размножения — весна и лето. Лучший способ — черенки:

  • Нарезайте веточки длиной 10-15 см.
  • Нижний срез делайте под углом, верхний — прямым.
  • Используйте вермикулит или воду для укоренения.
  • Создайте мини-парник, чтобы поддерживать влажность.

Совет: черенки не укореняются с октября по март.

Как выбрать и пересадить покупное растение

После покупки пересадите бугенвиллию методом перевалки, увеличив размер горшка. Обязательно устройте карантин, чтобы избежать заражения других растений. Дайте цветку адаптироваться в течение 3-4 дней, избегая яркого света.

Распространённые ошибки

  • Покупка нецветущего растения — вы не узнаете сорт.
  • Пренебрежение пересадкой после покупки, особенно если в горшке есть газета, провоцирующая гниение.
  • Частые пересадки — взрослые растения их не любят.

Бугенвиллия — это не только яркий элемент декора, но и воплощение тропической атмосферы. Правильный уход раскроет её природную красоту и сделает комнату уютной и красочной.

Уточнения

Бугенвилле́я (лат. Bougainvillea) — род вечнозеленых растений семейства Никтагиновые (Ночецветные). Распространены в Южной Америке.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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