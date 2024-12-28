Бугенвиллия: секрет яркого цветения круглый год

Бугенвиллия — уникальное растение, родом из солнечной Бразилии, где оно растет как величественная лиана, достигая 15 метров в высоту. В домашних условиях оно скромнее — до двух метров, но при правильном уходе способно цвести круглый год, даже зимой. Названное в честь французского путешественника Луи Антуана де Бугенвиля, это растение покоряет своей яркостью и простотой в уходе.
Для комнатного выращивания чаще всего используются гибриды, созданные на основе трёх видов:
Бугенвиллия гладкая (голая) - цветет несколько раз в год, легко переносит обрезку и формирование. Популярен старый сорт Сандериана.
Бугенвиллия прекрасная - отличается быстрым ростом и ворсинками на тыльной стороне листьев.
Бугенвиллия перуанская - побеги растут каскадом, цветение повторяется несколько раз в год.
Чтобы растение радовало ярким цветением, важно соблюдать несколько правил.
Место в доме:
Бугенвиллия обожает свет и простор. Летом её можно выносить на балкон или террасу. Важно обеспечить 5-7 часов солнечного света в день. Зимой рекомендуется досвечивание. Растение плохо переносит перемещение и сквозняки, а температура ниже 0°С может погубить его за несколько часов.
Полив и влажность воздуха:
Поливайте растение по мере подсыхания почвы. Во время активного роста грунт должен быть влажным, а воздух — увлажнённым. Летом кустик можно опрыскивать или устраивать ему душ. Зимой полив сокращают. Для стимуляции цветения полезно чередовать засушливые периоды с обильным поливом, имитируя природные циклы.
Обрезка:
Весной проводят сильную обрезку, формируя растение и используя веточки для черенкования. Летом и осенью поддерживают компактный вид. Маленькие черенки прищипывают для формирования боковых побегов.
Подкормки:
Во время роста удобряйте каждые 7-10 дней, используя жидкие или комплексные удобрения. В период покоя подкормку сокращают до одного раза в месяц.
Оптимальный период для размножения — весна и лето. Лучший способ — черенки:
Совет: черенки не укореняются с октября по март.
После покупки пересадите бугенвиллию методом перевалки, увеличив размер горшка. Обязательно устройте карантин, чтобы избежать заражения других растений. Дайте цветку адаптироваться в течение 3-4 дней, избегая яркого света.
Бугенвиллия — это не только яркий элемент декора, но и воплощение тропической атмосферы. Правильный уход раскроет её природную красоту и сделает комнату уютной и красочной.
Бугенвилле́я (лат. Bougainvillea) — род вечнозеленых растений семейства Никтагиновые (Ночецветные). Распространены в Южной Америке.
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