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Неприхотливый цветок с чудесным ароматом: всё об ангелонии

1:55
Садоводство

Ангелония — это недооценённое садовое растение, которое способно преобразить любой участок своей красотой и ароматом. Её ценят за неприхотливость, устойчивость к засухе и длительное цветение. Если вы ищете цветок, который будет радовать глаз и не требовать много ухода, ангелония станет отличным выбором.

Ангелония
Фото: commons.wikimedia.org by Deror Avi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ангелония

Преимущества ангелонии

  • Красота и аромат. Растение выделяется изящными соцветиями и приятным запахом, привлекая внимание и создавая уютную атмосферу.
  • Неприхотливость. Ангелония прекрасно чувствует себя как на солнце, так и в полутени. Однако стоит учитывать, что в густой тени пышного цветения ожидать не стоит.
  • Минимальный уход. Засухоустойчивость растения избавляет от необходимости регулярного полива.

Как посадить ангелонию

  • Сроки посадки. Высевайте семена в феврале или марте.
  • Глубина. Семена не нужно сильно заглублять; слегка присыпьте их почвой.
  • Многолетник. В южных регионах ангелонию можно выращивать как многолетнее растение.

Уход за ангелонией

  • Полив. Регулярный полив не требуется, но в период сильной жары цветок может остановиться в развитии. В этом случае:
  • Подрежьте цветоносы.
  • Удалите отцветшие побеги.

Обрезка.

  • После увядания цветоносов срежьте их до основания. Это стимулирует рост новых побегов с бутонами.
  • Формирование куста и прореживание не нужны, так как ангелония сохраняет свою декоративную форму.

Ангелония — идеальный выбор для тех, кто ценит красоту и простоту ухода. Это универсальное растение украсит любой участок, радуя вас своим цветением и ароматом.

Уточнения

Ангелония (лат. Angelonia) — род растений семейства Подорожниковые (Plantaginaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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