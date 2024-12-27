Неприхотливый цветок с чудесным ароматом: всё об ангелонии

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ангелония — это недооценённое садовое растение, которое способно преобразить любой участок своей красотой и ароматом. Её ценят за неприхотливость, устойчивость к засухе и длительное цветение. Если вы ищете цветок, который будет радовать глаз и не требовать много ухода, ангелония станет отличным выбором.

Фото: commons.wikimedia.org by Deror Avi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ангелония

Преимущества ангелонии

Красота и аромат . Растение выделяется изящными соцветиями и приятным запахом, привлекая внимание и создавая уютную атмосферу.

. Растение выделяется изящными соцветиями и приятным запахом, привлекая внимание и создавая уютную атмосферу. Неприхотливость . Ангелония прекрасно чувствует себя как на солнце, так и в полутени. Однако стоит учитывать, что в густой тени пышного цветения ожидать не стоит.

. Ангелония прекрасно чувствует себя как на солнце, так и в полутени. Однако стоит учитывать, что в густой тени пышного цветения ожидать не стоит. Минимальный уход. Засухоустойчивость растения избавляет от необходимости регулярного полива.

Как посадить ангелонию

Сроки посадки . Высевайте семена в феврале или марте.

. Высевайте семена в феврале или марте. Глубина . Семена не нужно сильно заглублять; слегка присыпьте их почвой.

. Семена не нужно сильно заглублять; слегка присыпьте их почвой. Многолетник. В южных регионах ангелонию можно выращивать как многолетнее растение.

Уход за ангелонией

Полив . Регулярный полив не требуется, но в период сильной жары цветок может остановиться в развитии. В этом случае:

. Регулярный полив не требуется, но в период сильной жары цветок может остановиться в развитии. В этом случае: Подрежьте цветоносы.

Удалите отцветшие побеги.

Обрезка.

После увядания цветоносов срежьте их до основания. Это стимулирует рост новых побегов с бутонами.

Формирование куста и прореживание не нужны, так как ангелония сохраняет свою декоративную форму.

Ангелония — идеальный выбор для тех, кто ценит красоту и простоту ухода. Это универсальное растение украсит любой участок, радуя вас своим цветением и ароматом.

Уточнения

Ангелония (лат. Angelonia) — род растений семейства Подорожниковые (Plantaginaceae).

