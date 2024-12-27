Как вырастить зелёный лук на подоконнике: простой способ для зимы

1:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание зелёного лука в квартире — это не только способ обеспечить себя свежей зеленью в любое время года, но и возможность насладиться процессом садоводства даже зимой. Простые рекомендации, которые помогут добиться отличного результата.

Фото: commons.wikimedia.org by Josep Renalias, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лук

Что нужно для начала

Для выращивания зелёного лука подойдут:

Ящики или горшки (глиняные или пластиковые).

Почва. Лёгкий и питательный грунт обеспечит рост.

Луковицы. Можно использовать как целые, так и проросшие.

Этапы выращивания

Подготовка луковиц.

Если используете обычные луковицы (репку), срежьте верхушку и замочите их в тёплой воде на 24 часа.

Проросшие луковицы обрезать не нужно.

Посадка.

Высаживайте луковицы близко друг к другу, оставляя небольшие зазоры.

Засыпьте их слоем почвы толщиной до 1 см.

Расположение.

Первые дни ящики или горшки лучше держать в тёплом месте.

Как только луковицы начнут прорастать, перенесите их на светлый подоконник.

Уход.

Поливайте обильно, но только тогда, когда верхний слой почвы подсохнет.

Используйте тёплую воду для полива, чтобы стимулировать рост.

Оптимальные условия.

Температура воздуха должна быть от +22 до +24 градусов.

При соблюдении этих условий первые боковые листья можно срезать уже через две недели.

Почему стоит попробовать

Зелёный лук, выращенный дома, не только полезен, но и украсит вашу кухню. Процесс простой и увлекательный, а результат приятно удивит.

Уточнения

Зелёный лук или салатный лук - торговое и кулинарное наименование некоторых видов рода Allium, у которых в пищу употребляется надземная (травянистая), а не подземная (луковица) часть.

