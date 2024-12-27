Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Запасы нефти в США рухнули до пятилетнего минимума
Что пить на праздниках, чтобы избежать похмелья
Почему Люси не могла бегать быстро: секреты её анатомии
Никогда не кладите его в холодильник! Раскрыты главные правила хранения хлеба
Кошки и собаки, приносящие трофеи: что это значит для хозяина
В Лондоне туристы на ярмарке не увидели слово Christmas
Ваша духовка снова как новая: простой способ убрать нагар и жир
Почему настурция должна быть в каждом саду: посев в феврале для раннего цветения
Советы по использованию патчей под глаза для борьбы с усталостью и отёками

Как вырастить зелёный лук на подоконнике: простой способ для зимы

1:45
Садоводство

Выращивание зелёного лука в квартире — это не только способ обеспечить себя свежей зеленью в любое время года, но и возможность насладиться процессом садоводства даже зимой. Простые рекомендации, которые помогут добиться отличного результата.

Лук
Фото: commons.wikimedia.org by Josep Renalias, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лук

Что нужно для начала

Для выращивания зелёного лука подойдут:

  • Ящики или горшки (глиняные или пластиковые).
  • Почва. Лёгкий и питательный грунт обеспечит рост.
  • Луковицы. Можно использовать как целые, так и проросшие.

Этапы выращивания

Подготовка луковиц.

  • Если используете обычные луковицы (репку), срежьте верхушку и замочите их в тёплой воде на 24 часа.
  • Проросшие луковицы обрезать не нужно.

Посадка.

  • Высаживайте луковицы близко друг к другу, оставляя небольшие зазоры.
  • Засыпьте их слоем почвы толщиной до 1 см.

Расположение.

  • Первые дни ящики или горшки лучше держать в тёплом месте.
  • Как только луковицы начнут прорастать, перенесите их на светлый подоконник.

Уход.

  • Поливайте обильно, но только тогда, когда верхний слой почвы подсохнет.
  • Используйте тёплую воду для полива, чтобы стимулировать рост.

Оптимальные условия.

  • Температура воздуха должна быть от +22 до +24 градусов.
  • При соблюдении этих условий первые боковые листья можно срезать уже через две недели.

Почему стоит попробовать

Зелёный лук, выращенный дома, не только полезен, но и украсит вашу кухню. Процесс простой и увлекательный, а результат приятно удивит.

Уточнения

Зелёный лук или салатный лук - торговое и кулинарное наименование некоторых видов рода Allium, у которых в пищу употребляется надземная (травянистая), а не подземная (луковица) часть.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
ТОП-5 самых надёжных автомобилей на вторичном рынке
Авто
ТОП-5 самых надёжных автомобилей на вторичном рынке Аудио 
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости
Наука и техника
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости Аудио 
Прохор Шаляпин рассказал, за чей счёт полетит на Мальдивы
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин рассказал, за чей счёт полетит на Мальдивы
Популярное
Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая

Что можно посадить под яблоней, чтобы участок стал продуктивным? Три идеальных растения для затенённых участков, которые помогут увеличить урожай.

Три растения, которые нужно посадить под яблоней для хорошего урожая
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем
Елизавета Боярская поздравила отца с юбилеем
Телепортация впервые стала реальной: расстояние составило 30 км
Нежный минтай в кляре: рецепт, который вы полюбите
Мотоцикл Паннония. Легендарный венгерский железный конь на русских просторах Дмитрий Плотников Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова
Ксения Бородина попрощалась с Москвой на борту самолёта
Домашняя буженина по этому рецепту приведёт в восторг ваших гостей, а готовится она просто
Сводка с фронта: в больнице Днепропетровска много генералов НАТО, Путин пообещал Киеву Орешника
Сводка с фронта: в больнице Днепропетровска много генералов НАТО, Путин пообещал Киеву Орешника
Последние материалы
Квантовые компьютеры уже близки к решению реальных задач, почти.
Почему ремонт всегда выходит дороже, чем планировали: причины и способы экономии
Как выбрать идеальное шампанское для новогоднего стола
Новый Volkswagen Touareg покоряет Китай в 2025 году
Мытьё посуды — это проще, чем кажется (если знаешь эти правила)
Как укрепить иммунитет ребенка без лекарств
Удивительная способность кошек пролезать через любые щели
Снежные вершины и вкусные угощения — белое Рождество в сердце Греции удивит
Эффективная борьба с тлей: посадите эти 7 растений на даче
Анна Седокова не приехала проводить в последний путь Яниса Тимму
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.