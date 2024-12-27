Зимние сорта яблок: как сохранить урожай до весны

Зимние сорта яблок — настоящая элита садоводства. Они известны своей высокой лежкостью, что позволяет сохранить их до апреля и даже мая. Среди лучших сортов можно выделить "Банановое", "Белорусский синап", "Спартан", "Антей" и "Шампион". Эти яблоки — отличные кандидаты для длительного хранения.
Как отмечает кандидат сельскохозяйственных наук Дмитрий Марцинкевич, на лежкость яблок влияют несколько факторов.
Важно правильно управлять поливом, особенно перед сбором урожая. Избыточная влага снижает содержание питательных веществ, что ухудшает лежкость плодов. Переизбыток азотных удобрений также может привести к большому размеру плодов, но при этом они становятся менее плотными и более подверженными гниению.
Кальций, напротив, способствует более длительному хранению. Чтобы яблоки лучше сохранялись, их следует снимать в период естественной зрелости, что можно проверить с помощью йодокрахмальной пробы. Это позволяет снизить потери при хранении на 15-70 процентов.
Чаще всего яблоки страдают от плодовой гнили, которая проявляется в виде мягких пятен. Заражение происходит через повреждения на кожице. Чтобы предотвратить это, необходимо соблюдать технологии уборки, а тара для хранения должна быть чистой и продезинфицированной.
Также стоит учитывать другие заболевания, такие как монилиоз, который начинается с небольшого бурого пятна и быстро охватывает плод. Регулярная обработка сада и удаление пораженных плодов помогут снизить риск инфекции.
Создание оптимальных условий для хранения яблок — ключевой момент. Для этого требуется поддерживать температуру около 1-2 градусов и влажность 85-95 процентов.
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