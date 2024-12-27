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Зимние сорта яблок: как сохранить урожай до весны

2:28
Садоводство

Зимние сорта яблок — настоящая элита садоводства. Они известны своей высокой лежкостью, что позволяет сохранить их до апреля и даже мая. Среди лучших сортов можно выделить "Банановое", "Белорусский синап", "Спартан", "Антей" и "Шампион". Эти яблоки — отличные кандидаты для длительного хранения.

Яблоки
Фото: Self-photographed by Kmvar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Яблоки

Как отмечает кандидат сельскохозяйственных наук Дмитрий Марцинкевич, на лежкость яблок влияют несколько факторов.

  • Во-первых, это климатические условия в период роста. Резкие колебания температуры и влажности негативно сказываются на хранении плодов.
  • Во-вторых, тип почвы также имеет значение. Яблоки, выращенные на глинистых и суглинистых почвах, хранятся лучше, чем на легких грунтах. И, наконец, влияние междурядий: если они засеяны травой, урожай будет сохраняться на 1-1,5 месяца дольше.

Важно правильно управлять поливом, особенно перед сбором урожая. Избыточная влага снижает содержание питательных веществ, что ухудшает лежкость плодов. Переизбыток азотных удобрений также может привести к большому размеру плодов, но при этом они становятся менее плотными и более подверженными гниению.

Кальций, напротив, способствует более длительному хранению. Чтобы яблоки лучше сохранялись, их следует снимать в период естественной зрелости, что можно проверить с помощью йодокрахмальной пробы. Это позволяет снизить потери при хранении на 15-70 процентов.

Чаще всего яблоки страдают от плодовой гнили, которая проявляется в виде мягких пятен. Заражение происходит через повреждения на кожице. Чтобы предотвратить это, необходимо соблюдать технологии уборки, а тара для хранения должна быть чистой и продезинфицированной.

Также стоит учитывать другие заболевания, такие как монилиоз, который начинается с небольшого бурого пятна и быстро охватывает плод. Регулярная обработка сада и удаление пораженных плодов помогут снизить риск инфекции.

Создание оптимальных условий для хранения яблок — ключевой момент. Для этого требуется поддерживать температуру около 1-2 градусов и влажность 85-95 процентов.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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