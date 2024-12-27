Как вырастить идеальные баклажаны: сорта, которые стоит попробовать

1:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выбор правильных сортов баклажанов может существенно облегчить задачу по уходу за культурой и повысить урожайность. Для выращивания в открытом грунте рекомендуется использовать сорта "фрегат" и "галич". Эти баклажаны отличаются высокой урожайностью — до семи килограммов с квадратного метра.

Фото: Freepik by KamranAydinov Баклажан

Плоды имеют ровную, блестящую черную поверхность и красивую форму, что делает их привлекательными на кусте. Также они обладают отличными вкусовыми качествами и устойчивы к болезням. Высота кустиков составляет около 70-80 сантиметров, что позволяет выращивать их практически без подвязывания.

Для тепличного выращивания подойдут сорта, достигающие высоты более метра. Рекомендуются такие варианты, как "бычий лоб" и "сиреневый туман", плоды которых весом 250-300 граммов. В качестве еще одного хорошего варианта выделяется сорт "дестан", где плоды крупные, а кусты могут достигать полутора метров.

Эти баклажаны подходят для приготовления различных блюд и консервации. Для любителей небольших плодов стоит обратить внимание на сорта "пучковое семейство" и "северная долина".

Следуя рекомендациям по сортам и условиям выращивания, можно получить отличный урожай баклажанов, который порадует в конце сезона.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

