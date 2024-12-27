Рассказываем, как предотвратить поломку веток плодовых деревьев в зимний период

1:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зима приносит не только морозы, но и риск для плодовых деревьев. Влажный и тяжелый снег способен повредить ветви, а в худшем случае — полностью их сломать. Разберем, как правильно ухаживать за деревьями в зимний период.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Ветви ели

Когда нужно удалять снег

Не всякий снег вреден для деревьев. Если снег легкий и пушистый, а температура держится на морозном уровне, лучше оставить его на ветвях. Такой снег действует как естественная теплоизоляция, защищая почки от переохлаждения. Однако влажный, тяжелый снег способен намерзать на ветках, создавая дополнительную нагрузку.

Как безопасно очищать ветки

Чтобы избежать повреждений, чистку веток лучше начинать снизу вверх. Это предотвратит сход больших масс снега на нижние ветви, которые наиболее уязвимы. Особое внимание стоит уделить:

длинным и горизонтальным ветвям,

ветвям с острыми углами,

уже поврежденным или слабым веткам.

Крепкие деревья с толстыми ветками обычно хорошо справляются с нагрузкой и не требуют особого ухода.

Какие инструменты использовать

Для ручной очистки подходят мягкие веники или просто руки. Это минимизирует риск повреждения коры и почек. В крупных садах и питомниках применяют механизированные средства, такие как тракторы с мягкими щетками.

Регулярность ухода

Оптимально стряхивать снег с ветвей несколько раз за зиму, особенно после сильных снегопадов. Это поможет снизить нагрузку на дерево и предотвратит возможные повреждения.

Уточнения

Ветвь или Ветка — боковой отросток растения, имеющий продолговатую форму.

