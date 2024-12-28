Какую теплицу выбрать для дачного участка?

1:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Какие выбрать теплицы для огорода: промышленные или домашние? Ответ помогла найти телеведущая программы "Дом вверх дном", член клуба "Цветоводы Москвы" Татьяна Жашкова.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info теплица

По её словам, что намного лучше готовые теплицы, где всё продумано, она предпочтение отдаёт теплицам из поликарбоната.

"Только единственное, что нужно внимательно подбирать, чтобы было хорошая основание, то есть сам каркас, лучше с удвоенным профилем, потому что часто они бывают хлипкие, и снег проламывает их"

По поводу самостоятельного изготовления теплиц Т. Жашкова говорит, что, скорее всего, это не будет дешевле, чем купить готовую. Также не советуют покупать сборные теплицы, так как это "вообще катастрофа".

Считаю, что поликарбонат — самое лучшее, потому что плёнка — это вообще недолговечно, а плёнка тоже сейчас недёшево стоит, если покупать плотную, качественную. Это дорого. Я считаю, что лучше воспользоваться услугами профессионала, будет дешевле