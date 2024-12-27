Что становится экзотикой? Об этом рассказал специалист

2:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Вы когда-нибудь задумывались о выращивании экзотических растений на даче? Мы подумали об этой идее и спросили что можно вырастить у специалиста.

Как рассказал pravda. ru председатель Общероссийской организации "Садоводы России", журналист Андрей Туманов, этот ответ на этот вопрос довольно относительный.

"30 лет назад экзотикой в средней полосе черешня была, теперь она выращивается без проблем. Также экзотикой, например, когда-то грецкий орех был, появились замечательные сорта, которые у нас растут достаточно беспроблемно. Так что всё быстро меняется. Сейчас, например, абрикос стал не экзотической культурой. Абрикос, алычу в Подмосковье очень много выращивают. Даже севернее Подмосковья. В скором времени персик станет обычной культурой. Его уже выращивают достаточно много. А так теоретически всё можно вырастить"

Андрей Туманов привёл в пример, что у него есть видео в "Рутубе", где выращивают в Казахстане в теплицах банан.

"Это очень сложно, это очень дорогостояще! Но выращивают без проблем. Опять же какие-то культуры стали экзотическими, а были обычными. Например, в Москве в позапрошлом веке выращивалась в огромных количествах спаржа, причём, её возили даже в Питер к царскому столу и это практически круглогодично выращивалось. А теперь спаржа — экзотика. Что-то такое зарубежное, графское.

А когда-то это было именно для москвичей. Для Москвы это была чуть ли не ежедневная еда, но которую ели очень-очень часто. Выращивали в России и ананасы в промышленных масштабах, специальные теплицы-ананасницы. Это было дешевле, чем возить их из тёплых стран, а сегодня наоборот"

А. Туманов рассказал, что сейчас люди возвращаются к выращиванию картошки, так как это уже становится экзотикой.

"Картошка в магазинах достаточно низкого качества. А то, что сам выращиваешь, это получается настолько вкусно, настолько экзотично, что для многих именно картошка становится экзотикой, — считает специалист.