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Почему настурция должна быть в каждом саду: посев в феврале для раннего цветения

3:15
Садоводство » Советы

Февраль — это время, когда зимние холода постепенно отступают, и многие садоводы начинают думать о весеннем посеве. Если вы хотите, чтобы ваш сад стал настоящим произведением искусства, обязательно обратите внимание на один универсальный цветок, который должен быть в каждом саду. Речь идёт о настурции.

Настурция
Фото: Own work by Rameshng, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Настурция

Почему именно настурции?

Настурция (Tropaeolum) — это не только красивый, но и очень полезный цветок. Вот несколько причин, почему этот цветок должен быть в вашем саду:

Уникальная красота  

Настурции обладают яркими, насыщенными цветами — от оранжевых и желтых до красных и кремовых. Этот цветок способен добавить ярких акцентов в любой цветник или композицию.

Лёгкость в уходе  

Настурции очень неприхотливы. Они растут на любых почвах (за исключением очень кислых), не требуют особого ухода и отлично переносят засуху. Это идеальный выбор для садоводов, которые не имеют много времени для ухода за растениями.

Привлечение полезных насекомых  

Настурции служат прекрасным магнитом для опылителей и полезных насекомых, таких как пчелы. Они способствуют опылению не только своих цветов, но и соседних растений, что положительно сказывается на урожайности.

Медицинские свойства  

Листья и цветы настурции съедобны и содержат высокое количество витамина C, а также другие полезные вещества. Их можно добавлять в салаты, делать закуски или использовать для украшения блюд.

Отпугивание вредителей  

Настурции выделяют химические вещества, которые отпугивают некоторые вредителей, такие как тля и нематоды. Это делает их отличной компаньонкой для огорода.

Когда и как сеять настурции?

Сроки посева:  
В феврале вы можете начать сеять семена настурции на рассаду в помещении. Это даст возможность растениям быстрого роста и цветения. Можно также посеять семена в открытый грунт в конце апреля - начале мая, когда минует угроза заморозков.

Способ посева:  

  1. Подготовьте контейнеры с универсальной почвенной смесью.  
  2. Субстрат увлажните и сделайте небольшие ямки для семян (глубина 2-3 см).  
  3. Посейте семена, слегка присыпьте землей и снова полейте.  
  4. Поместите контейнеры в теплое место с хорошим освещением.  
  5. Убедитесь, что почва остается влажной, но не слишком сырой.

После появления всходов (обычно через 1-2 недели) необходимо обеспечить им достаточное количество света. При необходимости рассаду можно подкормить комплексным удобрением.

Настурция — это удивительное растение, которое украсит ваш сад, привлечет полезных насекомых, а также окажет положительное влияние на соседние культуры. Его яркие цветы и неприхотливость делают его незаменимым элементом любого цветника. Не упустите возможность посеять настурции в феврале, и весной вы сможете наслаждаться их красотой и пользой в вашем саду!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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