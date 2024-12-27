Эти овощи нельзя сажать после кабачков: секреты севооборота

2:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Севооборот — это не просто рекомендации, а результат многолетнего опыта огородников. Соблюдая эти правила, можно избежать ошибок и сохранить почву плодородной. Особенно важно уделить внимание севообороту после выращивания кабачков.

Фото: flickr.com by Forest and Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Кабачки

Почему кабачки требуют внимания к севообороту

На огороде замена культур происходит чаще, чем в саду, и выбор следующей культуры имеет большое значение. После кабачков почва может быть истощена, поэтому повторная посадка или неправильный выбор замещающей культуры способны негативно сказаться на урожае.

Что можно посадить после кабачков

Лучше всего выбирать культуры с корневой системой, отличной от кабачковой. Это исключит дефицит питательных веществ. Подойдут:

Томаты. Они помогут избежать болезнетворных бактерий, остающихся после кабачков.

Корнеплоды. Редис, свекла и морковь, особенно скороспелые сорта, хорошо адаптируются к такой почве.

Бобовые. Фасоль и горох обогатят почву азотом.

Болгарский перец, баклажаны, чеснок и лук, капуста и картофель.

Если хочется снова посадить кабачки, следует уделить внимание подготовке почвы: внесению удобрений и устранению патогенов.

Чего сажать не стоит

Не рекомендуется сажать после кабачков такие культуры, как:

Огурцы, арбузы и дыни. Они истощают почву ещё больше.

Кабачки и другие тыквенные. Это может привести к развитию заболеваний и снижению урожайности.

Кроме того, нежелательно высаживать эти растения рядом с кабачками. Возможное переопыление может привести к образованию гибридных плодов с неприятным вкусом.

Важность соблюдения севооборота

Правильное чередование культур помогает не только увеличить урожайность, но и сохранить почву здоровой, предотвращая её истощение.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

