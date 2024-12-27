Эти овощи нельзя сажать после кабачков: секреты севооборота

Севооборот — это не просто рекомендации, а результат многолетнего опыта огородников. Соблюдая эти правила, можно избежать ошибок и сохранить почву плодородной. Особенно важно уделить внимание севообороту после выращивания кабачков.
На огороде замена культур происходит чаще, чем в саду, и выбор следующей культуры имеет большое значение. После кабачков почва может быть истощена, поэтому повторная посадка или неправильный выбор замещающей культуры способны негативно сказаться на урожае.
Лучше всего выбирать культуры с корневой системой, отличной от кабачковой. Это исключит дефицит питательных веществ. Подойдут:
Если хочется снова посадить кабачки, следует уделить внимание подготовке почвы: внесению удобрений и устранению патогенов.
Не рекомендуется сажать после кабачков такие культуры, как:
Кроме того, нежелательно высаживать эти растения рядом с кабачками. Возможное переопыление может привести к образованию гибридных плодов с неприятным вкусом.
Правильное чередование культур помогает не только увеличить урожайность, но и сохранить почву здоровой, предотвращая её истощение.
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
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