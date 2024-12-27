Рассказываем, как сохранить пышную крону фикуса в зимний период

1:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Фикус — одно из самых популярных комнатных растений, и это не случайно. При правильном уходе он радует хозяев пышной зелёной кроной и здоровым видом. Однако стоит нарушить базовые правила, и фикус может сбросить листву или даже погибнуть.

Фото: flickr.com by Forest and Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Фикус

Основные принципы ухода за фикусом

Освещение

Осенью и зимой фикусу требуется больше света. Горшок лучше переместить на подоконник, где растение сможет наслаждаться солнечными лучами, пусть и нечастыми. Если естественного света недостаточно, идеальным решением станет фитолампа. Организуйте дополнительное освещение на 8-10 часов в день.

Влажность воздуха

Фикус не переносит сухой и горячий воздух. Низкая влажность негативно влияет на его состояние. Чтобы создать комфортные условия, проветривайте помещение, избегая сквозняков. Можно дополнительно увлажнять воздух с помощью специальных приборов или регулярного опрыскивания листьев.

Температура

Для зимовки фикус лучше всего разместить в прохладном, но хорошо освещённом месте. Это убережёт растение от потери листвы.

Полив

С приходом осени поливы следует сократить. Фикус не нуждается в большом количестве воды в этот период. Чем реже вы его поливаете, тем лучше для растения.

Избегайте перестановок

Фикус плохо переносит смену мест. Перемещение из светлой комнаты в тёмное помещение с другой температурой может привести к сбрасыванию листвы. Поэтому важно не нарушать привычные для растения условия.

Уточнения

Фи́кус (лат. Ficus — смоковница, фига) — род растений семейства Тутовые (Moraceae), в составе которого образует монотипную трибу Фикусовые (Ficeae).

