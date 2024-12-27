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Эти плодовые деревья станут врагами на вашем участке

Садоводство

Вишня и яблоня давно полюбились владельцам загородных участков. Они радуют не только своими вкусными и полезными плодами, но и невероятно красивым цветением весной. Однако создать полноценный фруктовый сад — задача не из легких.

Дерево вишни
Фото: commons.wikimedia.org by Royalbroil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дерево вишни

Главное не только заботиться о растениях, но и учитывать их совместимость на участке. Например, немногие дачники знают, что вишню и яблоню нельзя сажать рядом.

Почему вишня и яблоня не ладят

Эти деревья отличаются раскидистыми кронами и мощными корнями. Они неизбежно начинают конкурировать за влагу и питательные вещества из почвы. Результат? Ни вишня, ни яблоня не дадут полноценного урожая.

Опытные садоводы советуют соблюдать дистанцию: расстояние между этими растениями должно быть не менее 10 метров.

Соседи, которых лучше избегать

Но яблоня — не единственный нежелательный сосед для вишни. Нельзя сажать рядом с ней и другие плодовые деревья, такие как груша или абрикос. Причина та же — конкуренция за ресурсы. Без нужного пространства растения не смогут нормально развиваться, а дачник останется без обильного урожая.

Чтобы сад радовал плодами, важно заранее продумать расположение деревьев. Тогда вишня и другие культуры будут чувствовать себя комфортно, а ваши усилия окупятся сторицей.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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