Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мой любимый в другом городе. Сохранить отношения на расстоянии поможет этот секрет
Шумоизоляция автомобиля: комфорт или новые проблемы
Зарплаты должны вырасти: на что повлияет увеличение МРОТ в 2025 году
Западная молодёжь фанатеет от русского классика из-за бума в соцсетях: что такое Лихорадка Достоевского?
Готовим праздничный холодец: классика новогоднего стола
Как семья Жуковых спаслась от цунами на Шри-Ланке 20 лет назад
Одежда на размер больше: случаи, когда это может быть вашим секретным оружием в стиле
Городские оазисы для любителей животных
Свердловская область готовится к всплеску заболеваемости свиным гриппом

Капуста на зависть соседям: три способа подкормки для активного роста

3:16
Садоводство » Овощи

Капуста — это одно из самых популярных и полезных овощей, выращиваемых на дачных участках и в садах. Чтобы получить хороший и обильный урожай, необходимо уделить внимание правильному уходу, а в частности — подкормкам.

Органические удобрения

Одним из самых эффективных и безопасных способов подкормки капусты являются органические удобрения. Они обеспечивают растения всеми необходимыми питательными веществами и улучшают структуру почвы.

  • Навоз: перепревший навоз — отличное удобрение для капусты. Он богат не только азотом, который способствует росту зеленой массы, но и фосфором и калием, необходимыми для формирования головок. Разведите навоз с водой в соотношении 1:10 и поливайте растения раз в 10-14 дней.
  • Компост: хорошо перепревший компост также является отличным источником питательных веществ. Он обогащает почву микроэлементами и улучшает ее структуру. Распределите компост по грядкам и аккуратно вмерзайте его в верхний слой почвы.

Минеральные удобрения

Минеральные удобрения содержат концентрированные количества необходимых веществ и способствуют быстрому росту растений.

  • Азотные удобрения: капуста активно усваивает азот, особенно в фазе активного роста. Вы можете использовать такие удобрения, как аммиачная селитра, мочевина или карбамид. Для капусты важно соблюдать дозировку: достаточно 20-30 граммов удобрения на квадратный метр.
  • Фосфорно-калийные удобрения: для улучшения развития корневой системы и формирования головок капусты вносите удобрения, богатые фосфором и калием, например, суперфосфат и сернокислый калий. Рекомендуется вносить их в начале цветения растения: по 15-20 граммов на квадратный метр.

Биостимуляторы роста

Современные биостимуляторы — это специальные препараты, которые помогают растениям лучше усваивать питательные вещества и увеличивают их устойчивость к стрессам.

  • Гуматы: препараты на основе гуминовых кислот способствуют стимуляции корневого роста, улучшают усвоение питательных веществ и повышают устойчивость к болезням и неблагоприятным условиям. Разведите гуматы в соответствии с инструкцией на упаковке и применяйте их каждые 2-3 недели.
  • Эпин или Циркон: эти биостимуляторы помогают капусте справляться с негативным воздействием окружающей среды. Они повышают устойчивость к заболеваниям и улучшают приживаемость. Воспользуйтесь рекомендациями на упаковке для правильного разбавления и применения.

Подкормка капусты — ответственный процесс, который требует учета всех нюансов. Органические и минеральные удобрения, а также биостимуляторы роста помогут вам обеспечить капусте необходимые условия для быстрого и здорового роста. Не забывайте следить за состоянием своих растений, чтобы вовремя реагировать на изменения, и тогда вас порадует богатый и качественный урожай!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Усик и Фьюри отстранены от бокса
Новости спорта
Усик и Фьюри отстранены от бокса Аудио 
Дима Билан хочет отказаться от псевдонима, который взял в начале нулевых
Российский шоу-бизнес
Дима Билан хочет отказаться от псевдонима, который взял в начале нулевых Аудио 
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей
Авто
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей Аудио 
Популярное
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи

Бизнес Wildberries в буквальном смысле растёт вверх. Компания купила 75-этажное здание для 17 тысяч сотрудников.

Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Долина высказалась о будущем дочери Началовой: я расстроилась
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Самолёт Як-40. Необычный и яркий символ отечественной авиации Дмитрий Плотников Лавров дал чёткий ответ на вопрос, каким будет мирный договор с США по Украине Любовь Степушова Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Эмин Агаларов поделился фото с женой на новогодней Красной площади
Дима Билан хочет отказаться от псевдонима, который взял в начале нулевых
Дима Билан хочет отказаться от псевдонима, который взял в начале нулевых
Последние материалы
Юрий Лоза заподозрил машины скорой помощи в обмане
Как Москва меняет будущее Wi-Fi-сетей
Как спасти пересоленные котлеты: два проверенных способа
Три зимние ошибки, которые могут испортить лобовое стекло
Почему Луна исчезнет в Новый год: объяснение учёных
Как сделать купание комфортным для вашей кошки
Первый в России горнолыжный отель all inclusive откроется в Карачаево-Черкесии
В США объяснили эффективность нового китайского бомбардировщика-невидимки
Приталенный силуэт, шоколадно-кремовые оттенки — что ещё будет модно в 2025 году?
Затраты родителей в сфере образования Японии достигли рекорда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.