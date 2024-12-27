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Полив для удачи: как ухаживать за толстянкой, чтобы она привлекала деньги

1:30
Садоводство

Денежное дерево, или толстянка, по поверьям, приносит своим владельцам удачу, процветание и достаток. Верить в это или нет — личное дело каждого. Однако, чтобы растение выглядело здоровым и привлекательным, необходимо правильно за ним ухаживать.

Толстянка
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Толстянка

Профилактика заболеваний

Для поддержания здоровья денежного дерева важно проводить профилактические обработки. Раз в два месяца добавляйте в грунт древесную золу. Это укрепит иммунитет растения и защитит его от возможных болезней.

Пересадка: соблюдайте правила

Красота и декоративность толстянки напрямую зависят от условий её роста. Убедитесь, что растение не находится в слишком тесном горшке. Но не выбирайте емкость, которая намного больше диаметра кроны, чтобы избежать проблем с развитием корней.

Удобрения: питание для роста

Толстянка нуждается в подкормках, как и большинство комнатных растений. Используйте комплексные минеральные удобрения, специально разработанные для суккулентов. Это обеспечит растение необходимыми микроэлементами для полноценного роста.

Полив: умеренность и регулярность

Режим полива — ключевой аспект ухода. Оптимально увлажнять почву в горшке раз в 3-4 дня. Обязательно проверьте, чтобы на дне горшка были дренажные отверстия — это предотвратит застой воды и гниение корней.

Уточнения

Толстя́нка или крассула, красула, или жирянка (лат. Crássula) — род суккулентных растений семейства Толстянковые (Crassulaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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